Pisara poetanud Kanter: karjäärile võib hindeks panna tubli nelja

Omaette klassist olid leedulane Andrius Gudžius (68.46) ja rootslane Daniel Stahl (68.23), pronksi pälvis austerlane Lukas Weissheidinger (65.14). Kanteri ette mahtus veel Simon Pettersson (65.44), ent igipõlisest rivaalist Robert Hartingust (64.33), kes samuti lahkumisetenduse andis, sai eestlane mööda.

„Esimene sportlik emotsioon on see, et pakuti suurepärast stsenaariumit, mida ma ei suutnud lõpuni ära kasutada. 65 meetrit oli mul täna sees, lihtsalt ei suutnud oma heiteid ära teha,” rääkis Kanter, kes võistluse järel läks auringile pealtvaatajaid tänama ning seda tehes läksid 39-aastase vanameistri silmadki märjaks. „Hea tunne on, see oli väga emotsionaalne võistlus. Usun, et mu karjäär on olnud piisavalt emotsionaalne ja arvan, et suutsin pakkuda fännidele vastuvõetava lõppvaatuse. Kirss jäi küll tordile panemata, aga suutsin vanameistrile omaselt viimases voorus juurde panna ja vähemalt vanakeste duelli Hartinguga võitsin. Esimesed kaks olid teisest dimensioonist.”

Mis hinde oma pikale karjäärile paned? „Tubli neli,” andis olümpiavõitjaks ja maailmameistriks tulnud Kanter, kes kõigi aegade edetabelis on 73.38ga kolmas, veidi üllatava vastuse. „EM-tiitlit mul võita ei õnnestunudki, kirkamaid medaleid oleks võinud ka rohkem olla. Aga alates 2005. aastast pakkusid head stabiilsust ega jäänud kordagi tiitlivõistlusel lõppvõistlusest eemale.”

