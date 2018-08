OTSEBLOGI | Uskumatu! Kümnevõistluse peafavoriit sai kaugushüppes nulli! Saluri püstitas kuulitõukes rekordi

100 meetri jooksu järel kaotab Maicel Uibo (11,31) rekordigraafikule 59, Saluri (10,68) 42 ja Tilga (11,26) 48 punkti. Väga kõva alguse tegi isikliku rekordi 10,64ni viinud prantslane Kevin Mayer (+39) ja 10,86 jooksnud sakslane Arthur Abele (+20), teised medalisoosikud on graafikutega võrreldes samuti miinuses. Sakslased Niklas Kaul ja Mathias Brugger said ajaks 11,36 ja 11,05, hollandlane Eelco Sintnicolaas (11,04) kaotas oma rekordile pea pool sekundit. Ilja Škurenjov alustas 11,12, Braun 11,33 ja Duckworth 10,65ga.

Uibo halb aeg ja ka tehniliselt kangutatud jooks pani küsima, kas vorm pole enam sama hea kui mais Götzises. Samas ei tasu esimese ala järel kaugeleulatuvaid järeldusi teha.

Tänane ajakava: 100 m jooks (10.30), kaugushüpe (11.25), kuulitõuge (12.50), kõrgushüpe (19.30), 400 m jooks (22.00).

Eelinfo, ülevaade soosikutest ja nende rekordiseeriatest ja isiklikest rekorditest asub otseblogi all!

Kümnevõistlus Märt Roosna: Pärast kuulitõuget vaatame üldseisu detailsemalt, aga ütlen julgustuseks, et nendest suurtest miinustest ei tasu ära ehmatada: kõigil on täna raske võistelda ja enamus mehi on sügaval miinuses. Märt Roosna: Tilga kolmandas voorus tulemust kirja ei saa. Lõppresultaat 14.20 ja -135 rekordigraafikuga on tõsiasi. Märt Roosna: Braun lõpetab vaid 14.22ga. Märt Roosna: Brugger, kaugushüppe nullimees, lohutab end kuulitõukes isikliku rekordi 15.92ga. Märt Roosna: Uibo saab kolmandas voorus veidi juurde - 14.61. See jääbki täna parimaks. Graafikuga -143. Märt Roosna: Saluri teisel tõukel on pikkust 14.14. Kui kirja jääks 14.54, oleks tal rekordigraafikuga võrreldes seis -86. Märt Roosna: Tilga kuulikaar jääb madalaks, aga tuleb siiski rohkem - 14.20. See mees sihib aga 15 meetri joont. Märt Roosna: Uibo saab juurde - 14.50. Mees ise veel rahul pole. Rekordiseerias on numbrid 14.78. Märt Roosna: Mayeri katkestamise järel peasoosikuks tõusnud Abele läheb kuulitõukes 15.64ga liidriks. Märt Roosna: Saluri tõukab 14.54 - isiklik rekord! Esimene suurem kordaminek meie leeris, loodetavasti tõmbab see teised mehed ka käima. Märt Roosna: Duckworth saab kirja kõigest 11.50, Škurenjov 13.36, Braun 12.28. Mis toimub? Märt Roosna: Ka Tilga ei saa esimeses ringis kuuli lendama - 13.60. Märt Roosna: 14.01. No kuidagi rahulik ja ettevaatlik oli see katse. Märt Roosna: Uibo läheb avakatseks ringi... Märt Roosna: Kaugushüppes nulli saanud Kevin Mayer on võistluse katkestanud. Märt Roosna: Uibo soojenduskatsel maandus kuul 15 meetri joonele, aga... tol hetkel oli see joon kuidagi lahti tulnud ja polnud vist päris õige koha peal. Ausalt öeldes sellist saksa korrektsust ja täpsust ma sel EMil küll eriti ei näe. Drhellus: Niklas Kaul on nüüd samuti medalikonkurentsis, jälgige mängu! Märt Roosna: Saluri on kahe ala järel teine, Tilga ja Uibo tõusid 14. ja 15. kohale. Märt Roosna: Vaadates võistluse käiku, võib medali saada ka 8300 punktiga lõpuks. Aga Uibol oleks nüüd vaja end käima saada, emotsionaalses plaanis on õnnestunud kuulitõuge hädavajalik. siim: Mayer võib ilmselt medali saada ka peal kauguse 0 Märt Roosna: Oleme tehnilistel põhjustel teile võlgu punktisummad ja kohad kahe ala järel. "Tehniline" tähendab siis seda, et võistluste süsteemis puudub selline kokkuvõte. Parandame selle vea esimesel võimalusel, aga nüüd on kohe algamas kuulitõuge. Märt Roosna: Täitsa uskumatu fiaski prantslaste leeris, kaugushüppes ei saanud tulemust kirja Kevin Mayer, Ruben Gado ja Romain Martin. Märt Roosna: Üks nullimees on veel - Mathias Brugger. Märt Roosna: Tilga kolmandas voorus ei paranda, lõpptulemus 7.25. Rekordiseeriaga -67. Märt Roosna: Uskumatu! Mayer saab kaugushüppes nulli! Ka kolmandal katsel astub üle! Märt Roosna: Saluri hüppab kolmandas voorus jälle 7.50. See jääbki parimaks, miinuseid 92. Märt Roosna: Uibo tegi kolmandas voorus pikema hüppe, kuid astus taas üle. Kirja läheb 7.27 ja miinuseid rekordiga võrreldes 133. Märt Roosna: Mayer peaks kolmandas voorus lükkama maailmarekordi mõtted tagaplaanile ja võtma sammumärki kõvasti tagasi ja hüppama kindla peale 7.40-7.50. Aga kohe näeme, enne veel meie mehed, kes vajavad samuti lisa. Märt Roosna: Teistest soosikutest on Bruggeril kaks nulli, Škurenjovil 7.48, Sintnicolaasil 7.10, Braunil 7.52, Abelel 7.42 ja Kaulil 7.20. Märt Roosna: Duckworth saab teises voorus märgi maha, kuid 7.57 kaheksa-meetri-meest ei rõõmusta. Märt Roosna: Tilga teise katse pikkuseks mõõdetakse 7.19. Märt Roosna: Hetkeseisuga on Uibol graafikuga võrreldes miinuseid 133 ja Saluril 92. Märt Roosna: Mayer hüppab umbes 7.80, kuid taas tõuseb punane lipp. Raske seis - kaks nulli. Märt Roosna: Saluri maandus isikliku rekordi kanti, ent astus selgelt üle. Märt Roosna: Uibo astus teise katse üle ning jättis seetõttu ka soorituse pooleli. Märt Roosna: Tilga alustab hästi, hüpates kohe 7.25. Götzises oli tulemuseks 7.33. Märt Roosna: Mayer teeb ilusa pika õhulennu, kuid astub üle. Abele alustab 7.42ga ja saab järgmistes voorudes rohkem riskida. Kaugushüpet juhib norralane Martin Roe 7.61ga. Märt Roosna: Saluri saab kohe hea tulemuse kirja - 7.50. Märt Roosna: Uibo saab kaugushüppe avakatsel kirja 7.27. Pakul jäi varu 12 sentimeetrit. Märt Roosna: Esimese ala järel on Saluri kolmas, Tilga 22. ja Uibo 23. panda: Tundub. et kõik kaotavad oma isiklikele päris palju. Ja Sintnicolaas tegi hea jooksu arvestades hooaja tippmarki, mees võib lõpuks medali saada kui teised punkte ära annavad nii palju. Märt Roosna: Saluri teeb hiilgava stardi ning saab ajaga 10,68 kolmanda koha. Mayer viib rekordi 10,64 sekundile, Duckworth on kaks sajandikku aeglasem. Märt Roosna: Sintnicolaas pole vormis - 11,04. Brugger sai kolmandas jooksus ajaks 11,05. soprano original: No see ämber küll kolises 100m jooksus :( Märt Roosna: Uibo kaotab hoobilt rekordigraafikule 59 ja Tilga 48 punkti. Märt Roosna: Uibo ja Tilga jäid oma jooksus viimasteks. Uibo start ebaõnnestus. Tema sai ajaks 11,31 ja Tilgal 11,26. Märt Roosna: Avajooksus sai Škurenjov ajaks 11,12, Braun 11,33 ja Kaul 11,36. Aga nüüd - Uibo ja Tilga... Märt Roosna: Uibo ja Tilga jooksevad teises eeljooksus, Saluri koos kõige kiiremate meestega neljandas. Alavõidu peaks võtma Duckworth. Esimene ala näitab ka, kas Sintnicolaas ja Škurenjov on jõudnud vormi, mis lubaks medali eest võidelda. Ilm on oodatult palav, samas esialgu on pool staadionist mõnusalt varjus.

Eelinfo:

Taas on sel alal Eestil suured ootused. Maicel Uibo stardib sinise rinnanumbriga, mis näitab, et tegu on Euroopa edetabelijuhiga. Götzises viis ta isikliku rekordi 8514 punktini. „Üldkokkuvõttes oli see päris stabiilne mitmevõistlus. Ühtegi väga nõrka tulemust ei ole, mida oleks jube lihtne üle teha. Aga ei ole ka midagi väga-väga tugevat, millest ei näe end üldse jagu saamas. Loodan, et panen ühtlase kümpi kokku, üksikaladele eraldi ei mõtle,” rääkis medalit jahtiv Uibo enne starti.

Ta treener Petros Kyprianou nimetas teiste soosikutena prantslast Kevin Mayeri ja sakslasi. „8500 punkti annab siin kindlasti medali,” prognoosis ta. „Maicel on selleks kahtlemata võimeline. Tal on olnud hea aasta, ta võitis sise-MM-ilt medali ja kui ta alustab ja lõpetab võistluse tervena, siis võivad suured asjad juhtuda.”