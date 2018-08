OTSEBLOGI | Uibo sai tõkkejooksus korraliku aja kirja, kuid liigub staadionil longates. Kas peab veel neli ala vastu?

Uibo kaotab avapäeva järel isikliku rekordi (8514) punkti graafikule 230 silmaga ning võib korraliku teise päeva korral endiselt koguda 8300 punkti. Karl Robert Saluri kaotab oma 8137 punkti võistlusele vaid 55 punkti, Karel Tilgal läheb 8000 punkti ründamine homme keeruliseks.

Päeva suurim pauk oli prantslasest suursoosiku Kevin Mayeri null kaugushüppes. Hetkeseisuga liigub üsna kindlalt kuldmedali suunas sakslane Arthur Abele (10,86, 7.42, 15.64, 1.93, 48,01), kes võib jätkuvalt koguda 8600 punkti. Avapäeva järel on ta 4285 punktiga teine, juhib kõrgushüppe 2.17ga võitnud britt Tim Duckworth 4380ga, kolmas on tublilt tegutsenud norralane Martin Roe (4282).

KÕIK ESIMESE PÄEVA TULEMUSED

Esimese päeva ülevaade, eelinfo, ülevaade soosikutest ja nende rekordiseeriatest ja isiklikest rekorditest asub otseblogi all!

Kümnevõistlus

Märt Roosna, Berliin: 45.33 - korralik algus võistlusele tehtud. Märk maas, nüüd riskima!

Märt Roosna, Berliin: Uibo esimene võistluskatse...

Märt Roosna, Berliin: Uibo üks proovikatse oli umbes 42-43 meetrit. Aga oleks rohkem vaja, seerias on 46.58.

Märt Roosna, Berliin: Sellised ennustused siis. Puudu on ennustuses vaid number kolm ehk praegu mitte pilti mahtunud Uibo.

Märt Roosna, Berliin: Kui võtta aluseks isikliku rekordi graafikud, siis liigub Abele selgelt kulla peale ning poodiumile jõuaksid sedasi rehkendades ka Roe ja Uibo. Aga see on teooria, praktika on midagi muud.

Märt Roosna, Berliin: Ja tõkkejooksud kõik ajad.

Märt Roosna, Berliin: Võib öelda, et Abele on minemas oma teed, aga teiste meestega võrdluses tegi Uibo igati korraliku jooksu. Loodetavasti lubab jalg tal võistluse lõpuni teha. Kettaheitega ei tohiks probleeme olla, küll aga oleks suure valu korral raske teivashüppes. No võtame ühe ala korraga.

Märt Roosna, Berliin: Abelele alavõit 13,94ga, Duckworth 14,55, Braun 14,56.

Märt Roosna, Berliin: Uibo teenis rekordiseeriaga võrdluses 11 silma tagasi, praegu on -219.

Märt Roosna, Berliin: Aga ohumärk on see, et Uibo lonkab üsna korralikult.

Märt Roosna, Berliin: Jooksu võitis Škurenjov 14,44ga.

Märt Roosna, Berliin: Uibo jõuab korralikult koperdamata finišisse. Aeg igati hea, 14,57.

Märt Roosna, Berliin: Uibo tegi valestardi. Enam eksida ei või...

Märt Roosna, Berliin: Saluri võttis rekordigraafikuga võrdluses viis silma tagasi ja on -50. Seega 8100 jätkuvalt sihiks. Tilgal -215.

Märt Roosna, Berliin: Saluri saab ajaks 15,20, Tilga 15,27. Saluri alustas hästi, kuid distantsi keskel kadus rütm. Roe on viimane 15,31ga.

Märt Roosna, Berliin: Esimeses jooksus tulevad rahva ette Saluri, Tilga ja eesotsa meestest Roe. Uibo on teises jooksus Kauli ja Škurenjoviga.

Märt Roosna, Berliin: Rekordiseerias jooksis Uibo 14,66. Isiklik rekord on tal 14,49, hiljuti Eesti meistrivõistlustel sai ta ajaks 14,51. Saluri jaoks on see ala teine kirstunael kõrgushüppe kõrval. Samas rekordigraafikuga võrreldes on siin võimalik punkte tagasi teenida, sest seal sai ta ajaks 15,25, rekord on 14,82. Tilga jooksis Götzises 15,25. Abelel on rekordiseerias 14,01, Roel 15,15 ja Duckworthil 14,59.

Märt Roosna, Berliin: Tere hommikut! Tõkked on maas ja 10.30 läheb jooksuks. Eesti meistrivõistlustel näitas Uibo tõkkesprindis korralikku minekut, loodame, et tema ja teised eestlased teevad päevale hea alguse. Fakt on see, et kõigil on nendes tingimustes raske ja eelkõige käivad tõsised võitlused iseendaga.

Peep Pahv, Berliin: Avapäeva järel juhib britt Tim Duckworth 4380 punktiga. Järgnevad sakslane Arthur Abele (4285) ja norralane Martin Roe (4282). Karl Robert Saluri on 5. (4213), Maicel Uibo 15. (4065) ning Karel Tilga 16. (4050).

Peep Pahv, Berliin: Saluri kogus avapäeva viie alaga 4213 punkti. Oma parimale seeriale kaotab ta 55 punktiga. Seega liigub ta 8080 punikti kanti.

Peep Pahv, Berliin: Karl Rober Saluri jookseb 400 m 48,26.

Peep Pahv, Berliin: Tilga kogus esimese päevaga 4050 punkti. Oma rekordigraafikule jääb ta alla 212 silmaga. Seega liigub ta graafikus, mis annab kokku pisut alla 7900 punkti.

Peep Pahv, Berliin: Karel Tilga jääb oma jooksus viimaseks, aeg 50,12. Oma rekordivõistluses jooksis ta 49,82. Seega tuli siit miinuseid juurde.

Peep Pahv, Berliin: Viie alaga on Uibo kogunud 4065 punkti. Oma rekordi graafikule jääb ta avapäeva järel alla 230 punktiga. Seega liigub ta 8280 punkti kanti. See on nmedalimäng.

Märt Roosna, Berliin: Uibo võitles korralikult lõpuni, lõpus läks raskeks, aga isiklik rekord - 50,18! Tundub, et allaandmisest on asi kaugel, 400 meetri jooks näitab tahtejõudu.

Märt Roosna, Berliin: Götzises rekordit püstitades sai Uibo ajaks 50,32 sekundit. Täna on ilmselt pigem küsimuseks, kas ta saab jagu 51 sekundist. Loodame muidugi paremat, aga päev on näidanud, et tulemused on jäänud kevadega võrreldes kehvemaks.

Märt Roosna, Berliin: Kell 22.00 algav 400 meetri jooks näitab ära, kas Uibol on veel energiat, usku ja tahet edasi võidelda ja suurde mängu tagasi tõusta. Kui ta jätkab sedasi punktide loovutamist, tuleb tal tegemist, et praegu nii 8100 punkti suunas liikuv Salurigi seljataga hoida.

Märt Roosna, Berliin: Ja nüüd ka täielik tabel.

Märt Roosna, Berliin: Nelja ala järel juhib Duckworth 3559, teine on Roe 3440, kolmas Samuelsson 3398 ja neljas Abele 3376. Eestlased: 6. Saluri 3316, 13. Uibo 3259, 14. Tilga 3241.

Märt Roosna, Berliin: Duckworth proovis korra 2.20 ja otsustas seejärel kõrgushüppe lõppenuks kuulutada.

Märt Roosna, Berliin: Duckworth 2.17! Kõva avaldus.

Märt Roosna, Berliin: Ja A-grupp. Duckworth küll jätkab, aga 2.17 tundub talle täna liiast olevat.

Märt Roosna, Berliin: B-grupi kõrgushüppe tulemused.

Märt Roosna, Berliin: Duckworth näitab klassi ja ületab ka 2.14. See mees on end leidnud.

Märt Roosna, Berliin: Duckworth on ainsana ületanud ka 2.11. Aga see ongi tema tase. Kaul rahuldus 2.08ga, Braunil jäi 2.02, Roel 1.96. Uibo medalivõimalused on nüüd juba teoreetilised. Punktide mõttes poleks midagi võimatut, aga neli ala on näidanud, et tal pole parimat minekut.

Märt Roosna, Berliin: Ei!!! Uibo ajas 2.08 maha - taas üsna õrn puudutus - ja nüüd on seis juba tõesti täbar. Rekordiseeriaga võrreldes andis ära kümme sentimeetrit ehk umbes 100 punkti lisaks. Kokku on -236. Tagantjärele tarkusena oli 2.05 vahejätmine viga. Ootepaus läks pikaks ja õige rütm kadus.

Märt Roosna, Berliin: Uibo kolmas katse...

Märt Roosna, Berliin: Nüüd on Uibol tõehetk: kui ajab kolmandal katsel maha, jääb kirja vaid 2.02.

Märt Roosna, Berliin: Pagan! Uibo ületab 2.08... aga sekund hiljem latt siiski kukub maha. Jääb viimane katse. Duckworth sai sellest üle, Kaul samuti.

Märt Roosna, Berliin: Pikalt oma katset oodanud Uibo ajab 2.08 maha. Sama tegi eelnevalt Duckworth. Ja ka Kaul.

Märt Roosna, Berliin: Škurenjovi laeks jäi 2.02. Rekordiga võrreldes 10 sentimeetrit vähem, tänavu Götzise võistlusega võrreldes aga kaks sentimeetrit enam. Üks on selge: sellist mullust 8600 punkti purakat pole venelases enam küll sees.

Märt Roosna, Berliin: Abelet tabas kõrgushüppes esimene tagasilöök. Lõpptulemus 1.93 on viis sentimeetrit vähem kui rekordigraafikus.

Märt Roosna, Berliin: Tilga ei suuda hoojooksu klappima saada. Tulemuseks jääb 2.02 ning rekordiga võrreldes on -200.

Märt Roosna, Berliin: Kaul kalpsab kodupubliku toel 2.05 kolmandal katsel üle. Seda oli talle väga vaja, kevadel Götzises ületas ta 2.09. Kas sama suudab nüüd ka Tilga?

Märt Roosna, Berliin: Tilga puudutab tagumikuga latti ja see kukub maha. Temagi saab 2.05 ühe korra veel rünnata.

Märt Roosna, Berliin: Kolme ala järel juhtinud norralane Roe ületab viimasel võimalusel 1.93 ja seda on sentimeetri võrra enam kui rekordiseerias (8228). Temal tuleb pilku peal hoida. Samal ajal läks Kaul sõna otseses mõttes lati alt läbi. Tal jääb kõrgusel 2.05 kolmas katse.

Märt Roosna, Berliin: Abele ületab 1.93 ja jätkab esialgu kenasti kullakursil.

Märt Roosna, Berliin: Uibo 2.05 hüppama ei hakka, hoiab energiat kokku. Loodame, et ta ei lõikanäppu.

Märt Roosna, Berliin: Kaul 2.05st kohe üles ei saa, Tilga samuti mitte.

Märt Roosna, Berliin: Kõrgemas grupis on latt tõstetud 2.05-le ja Duckworth viibutab end sellest ootuspäraselt üle. Tema mark on 2.13.

Märt Roosna, Berliin: Madalamas grupis on Braun, Roe ja Abele jagu saanud 1.90st.

Märt Roosna, Berliin: Saluri siiski rekordit 1.90 ei korda, kirja jääb 1.87 ja rekordigraafikule kaotus vähenes 50 punktile.

Märt Roosna, Berliin: Saluri ja 1.90... Ei! Oli lähedal, aga latt ikkagi kukkus.

Märt Roosna, Berliin: 2.02 on kirjas ka Duckworthil ja Kaulil. Ja ka Tilga ületab selle esimese korraga.

Märt Roosna, Berliin: Uibo võtab algkõrguse 2.02 kenasti, mitte liiga kõrge kaarega, aga latti ei puutu.

Märt Roosna, Berliin: Saluri ajab avakatsel 1.90 üsna kindlalt maha. See oleks isikliku rekordi kordamine.

Märt Roosna, Berliin: Tilga ületas teisel katsel 1.99 puhtalt.

Märt Roosna, Berliin: Tilga jättis 1.96 vahele, aga vajab kõrgusel 1.99 teist katset.

Märt Roosna, Berliin: Sintnicolaas läks kõrgushüppega alt. Ta ületas 1.81, jättis 1.84 vahele, kuid 1.87 oli liiast. Rekordseerias oli tal kirjas 1.91. Tundub, et medalijuttudes pole tema nime põhjust mainida.

Märt Roosna, Berliin: Saluri on hetkel rekordigraafikuga võrdluses vähendanud miinuspunkte 50le.

Märt Roosna, Berliin: Saluri jätkab puhaste paberitega, võttes ka kõrgus 1.87 esimesel katsel.

Märt Roosna, Berliin: Kaul ületas muretult algkõrguse 1.96.

Märt Roosna, Berliin: Kahemeetrine Tilga hüppab teisel katsel 1.93 ikka üle.

Märt Roosna, Berliin: Saluri ületas 1.84 ja rekordseeriaga võrreldes on juba sentimeeter enam kirjas. Lennukust nagu oleks!

Märt Roosna, Berliin: Abele ületas algkõrguse 1.84 muretult, samal ajal ajas Tilga 1.93 avakatsel maha.

Märt Roosna, Berliin: Saluri ületab algkõrguse 1.81 kohe avakatsel.

Märt Roosna, Berliin: Uibo võttis algkõrguseks 2.02, Tilga 1.93 ja Saluri 1.81.

Märt Roosna, Berliin: Saluri on oma nõrgimaks alaks valmis!

Märt Roosna, Berliin: Jätkame Berliinist mitmevõistluse blogiga, käivad kõrgushüppe soojenduskatsed. Sel ajal pannakse paljugi paika. Kui Uibo ei leia trumpalal õiget lennukust, kahanevad tema väljavaated hoopilt. Saluri loodab siit aga tublisti plusspunkte. Isikliku rekordi graafikus ületas Uibo 2.12, Saluri 1.83, Tilga 2.09, Abele 1.98, Škurenjov 2.12, Sinnicolaas 1.91, Duckworth 2.13, Kaul 2.09 ja Roe 1.92. See on siis meile spikriks.

Märt Roosna, Berliin: Seis kolme ala järel.

Märt Roosna, Berliin: Karl Robert Saluri: „Kuuliga jäin ilmselt kõige rohkem rahule – ikkagi rekord. Ei osanud midagi oodata, arvasin, et kõik üle 14 meetri on okei. Sada meetri jooks – tundub, et see rada ei ole kõige kiirem. Enamus jooksid enda kohta halvasti, välja arvatud Mayer. Ehkki tema ütles pärast, et ootas paremat aega. Siin on uus värske rajakate, 2009 oli teine. Kaugus oli okei. Esimene katse läks metsa – 7.50. Teise astusin üle, kolmas oli liiga lähedal ja tuli jälle 7.50. See onvõistlus, kus saad end võrrelda teistega, mitte endaga. Teadsin, et reksi graafikus olid mul esimesed kaks ala väga kõvad. Edasi on väga lihtne punkte tagasi teha, eriti kõrgushüppes, kus hüppasin 1.83. Võrreldes teistega ei tohi ma küll kurta.”

Märt Roosna, Berliin: Karel Tilga: „Sajas jäin natuke stardis magama, lõpus polnud enam lõtvust ja aeg tuli selline, nagu see tuli. Kaugus oli päris okei. Viimane katse oleksisegi päris hea olnud, aga oli vist natuke üle astutud. Midagi väga head ei olnud ka seal, kuulist ei hakka üldse rääkima – seal ei saanud jalga alla. Taga nutta ei ole midagi, tuleb kõvasti edasi panna.”

Märt Roosna, Berliin: Maicel Uibo: "Esimesed kaks ala läksid natukene raskelt. Kuul ka päris see ei olnud. Mis seal ikka – seitse ala veel ees, paneme edasi. Kõik asjad ei tulnud niivälja, nagu pidanuks. Kuumuse taha ei saa kindlasti pugeda. Kõik on normaalne. Õhtul on kaks ala veel, vahepeal on väike puhkus hotellis."

Märt Roosna, Berliin: Kevin Mayeri kommentaar kaugushüppe nulli järel: "See on minu jaoks must päev. Mul ei ole mingeid vabandusi. Mul on väga kahju kõigist, kes mulle pöialt hoidsid. Olen suurepärases vormis, kuid täna olid teised paremad. Tahtsin näidata palju rohkemat kui see."

Märt Roosna, Berliin: Punktiseis kolme ala järel: 1. Martin Roe (Norra) 2673, 2. Arthur Abele (Saksamaa) 2636, 3. Saluri 2629, 4. Tim Duckworth (Suurbritannia) 2596... 13. Uibo 2437, 15. Tilga 2419.

Märt Roosna, Berliin: Nagu ka B-grupis. Saluri tõukas kolmandas voorus 14.06, aga avakatsel viis ta isikliku rekordi 14.54ni.

Märt Roosna, Berliin: A-grupis on kuulitõuge lõppenud.

Märt Roosna, Berliin: Pärast kuulitõuget vaatame üldseisu detailsemalt, aga ütlen julgustuseks, et nendest suurtest miinustest ei tasu ära ehmatada: kõigil on täna raske võistelda ja enamus mehi on sügaval miinuses.

Märt Roosna, Berliin: Tilga kolmandas voorus tulemust kirja ei saa. Lõppresultaat 14.20 ja -135 rekordigraafikuga on tõsiasi.

Märt Roosna, Berliin: Braun lõpetab vaid 14.22ga.

Märt Roosna, Berliin: Brugger, kaugushüppe nullimees, lohutab end kuulitõukes isikliku rekordi 15.92ga.

Märt Roosna, Berliin: Uibo saab kolmandas voorus veidi juurde - 14.61. See jääbki täna parimaks. Graafikuga -143.

Märt Roosna, Berliin: Saluri teisel tõukel on pikkust 14.14. Kui kirja jääks 14.54, oleks tal rekordigraafikuga võrreldes seis -86.

Märt Roosna, Berliin: Tilga kuulikaar jääb madalaks, aga tuleb siiski rohkem - 14.20. See mees sihib aga 15 meetri joont.

Märt Roosna, Berliin: Uibo saab juurde - 14.50. Mees ise veel rahul pole. Rekordiseerias on numbrid 14.78.

Märt Roosna, Berliin: Mayeri katkestamise järel peasoosikuks tõusnud Abele läheb kuulitõukes 15.64ga liidriks.

Märt Roosna, Berliin: Saluri tõukab 14.54 - isiklik rekord! Esimene suurem kordaminek meie leeris, loodetavasti tõmbab see teised mehed ka käima.

Märt Roosna, Berliin: Duckworth saab kirja kõigest 11.50, Škurenjov 13.36, Braun 12.28. Mis toimub?

Märt Roosna, Berliin: Ka Tilga ei saa esimeses ringis kuuli lendama - 13.60.

Märt Roosna, Berliin: 14.01. No kuidagi rahulik ja ettevaatlik oli see katse.

Märt Roosna, Berliin: Uibo läheb avakatseks ringi...

Märt Roosna, Berliin: Kaugushüppes nulli saanud Kevin Mayer on võistluse katkestanud.

Märt Roosna, Berliin: Uibo soojenduskatsel maandus kuul 15 meetri joonele, aga... tol hetkel oli see joon kuidagi lahti tulnud ja polnud vist päris õige koha peal. Ausalt öeldes sellist saksa korrektsust ja täpsust ma sel EMil küll eriti ei näe.

Drhellus: Niklas Kaul on nüüd samuti medalikonkurentsis, jälgige mängu!

Märt Roosna, Berliin: Saluri on kahe ala järel teine, Tilga ja Uibo tõusid 14. ja 15. kohale.

Märt Roosna, Berliin: Vaadates võistluse käiku, võib medali saada ka 8300 punktiga lõpuks. Aga Uibol oleks nüüd vaja end käima saada, emotsionaalses plaanis on õnnestunud kuulitõuge hädavajalik.

siim: Mayer võib ilmselt medali saada ka peal kauguse 0

Märt Roosna, Berliin: Oleme tehnilistel põhjustel teile võlgu punktisummad ja kohad kahe ala järel. "Tehniline" tähendab siis seda, et võistluste süsteemis puudub selline kokkuvõte. Parandame selle vea esimesel võimalusel, aga nüüd on kohe algamas kuulitõuge.

Märt Roosna, Berliin: Täitsa uskumatu fiaski prantslaste leeris, kaugushüppes ei saanud tulemust kirja Kevin Mayer, Ruben Gado ja Romain Martin.

Märt Roosna, Berliin: Üks nullimees on veel - Mathias Brugger.

Märt Roosna, Berliin: Tilga kolmandas voorus ei paranda, lõpptulemus 7.25. Rekordiseeriaga -67.

Märt Roosna, Berliin: Uskumatu! Mayer saab kaugushüppes nulli! Ka kolmandal katsel astub üle!

Märt Roosna, Berliin: Saluri hüppab kolmandas voorus jälle 7.50. See jääbki parimaks, miinuseid 92.

Märt Roosna, Berliin: Uibo tegi kolmandas voorus pikema hüppe, kuid astus taas üle. Kirja läheb 7.27 ja miinuseid rekordiga võrreldes 133.

Märt Roosna, Berliin: Mayer peaks kolmandas voorus lükkama maailmarekordi mõtted tagaplaanile ja võtma sammumärki kõvasti tagasi ja hüppama kindla peale 7.40-7.50. Aga kohe näeme, enne veel meie mehed, kes vajavad samuti lisa.

Märt Roosna, Berliin: Teistest soosikutest on Bruggeril kaks nulli, Škurenjovil 7.48, Sintnicolaasil 7.10, Braunil 7.52, Abelel 7.42 ja Kaulil 7.20.

Märt Roosna, Berliin: Duckworth saab teises voorus märgi maha, kuid 7.57 kaheksa-meetri-meest ei rõõmusta.

Märt Roosna, Berliin: Tilga teise katse pikkuseks mõõdetakse 7.19.

Märt Roosna, Berliin: Hetkeseisuga on Uibol graafikuga võrreldes miinuseid 133 ja Saluril 92.

Märt Roosna, Berliin: Mayer hüppab umbes 7.80, kuid taas tõuseb punane lipp. Raske seis - kaks nulli.

Märt Roosna, Berliin: Saluri maandus isikliku rekordi kanti, ent astus selgelt üle.

Märt Roosna, Berliin: Uibo astus teise katse üle ning jättis seetõttu ka soorituse pooleli.

Märt Roosna, Berliin: Tilga alustab hästi, hüpates kohe 7.25. Götzises oli tulemuseks 7.33.

Märt Roosna, Berliin: Mayer teeb ilusa pika õhulennu, kuid astub üle. Abele alustab 7.42ga ja saab järgmistes voorudes rohkem riskida. Kaugushüpet juhib norralane Martin Roe 7.61ga.

Märt Roosna, Berliin: Saluri saab kohe hea tulemuse kirja - 7.50.

Märt Roosna, Berliin: Uibo saab kaugushüppe avakatsel kirja 7.27. Pakul jäi varu 12 sentimeetrit.

Märt Roosna, Berliin: Esimese ala järel on Saluri kolmas, Tilga 22. ja Uibo 23.

panda: Tundub. et kõik kaotavad oma isiklikele päris palju. Ja Sintnicolaas tegi hea jooksu arvestades hooaja tippmarki, mees võib lõpuks medali saada kui teised punkte ära annavad nii palju.

Märt Roosna, Berliin: 100 meetri jooksu järel kaotab Uibo (11,31) rekordigraafikule 59, Saluri (10,68) 42 ja Tilga (11,26) 48 punkti. Väga kõva alguse tegi isikliku rekordi 10,64ni viinud Mayer (+39) ja Abele (+20), teised medalisoosikud on graafikutega võrreldes miinuses. Uibo halb aeg ja ka tehniliselt kangutatud jooks pani küsima, kas vorm pole enam sama hea kui mais Götzises. Samas ei tasu esimese ala järel kaugeleulatuvaid järeldusi teha.

Märt Roosna, Berliin: Saluri teeb hiilgava stardi ning saab ajaga 10,68 kolmanda koha. Mayer viib rekordi 10,64 sekundile, Duckworth on kaks sajandikku aeglasem.

Märt Roosna, Berliin: Sintnicolaas pole vormis - 11,04. Brugger sai kolmandas jooksus ajaks 11,05.

soprano original: No see ämber küll kolises 100m jooksus :(

Märt Roosna, Berliin: Uibo kaotab hoobilt rekordigraafikule 59 ja Tilga 48 punkti.

Märt Roosna, Berliin: Uibo ja Tilga jäid oma jooksus viimasteks. Uibo start ebaõnnestus. Tema sai ajaks 11,31 ja Tilgal 11,26.

Märt Roosna, Berliin: Avajooksus sai Škurenjov ajaks 11,12, Braun 11,33 ja Kaul 11,36. Aga nüüd - Uibo ja Tilga...

Märt Roosna, Berliin: Uibo ja Tilga jooksevad teises eeljooksus, Saluri koos kõige kiiremate meestega neljandas. Alavõidu peaks võtma Duckworth. Esimene ala näitab ka, kas Sintnicolaas ja Škurenjov on jõudnud vormi, mis lubaks medali eest võidelda.

Märt Roosna, Berliin: Tere, hääd spordisõbrad! Alustame tänast mitmevõistluseblogi olümpiastaadionilt. Ilm on oodatult palav, samas esialgu on pool staadionist mõnusalt varjus.