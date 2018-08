OTSEBLOGI | Super! Gerd Kanter heitis kohe avakatsel normi täis, Kaur Kivistik ületas väga vana rekordi

Kergejõustiku EMi esimene päev

Märt Roosna, Berliin: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/maicel-uibo-esimesed-kaks-ala-laksid-natukene-raskelt?id=83279709

Märt Roosna, Berliin: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/kuidas-see-voimalik-on-koik-kolm-prantslast-said-kaugushuppes-nulli?id=83280097

Peep Pahv: Naiste 50 km käimise esikolmik: 1. Ines Henriques (Portugal) 4:09.21, 2. Alina Tsvili (Ukraina) 4:12.44, 3. Julia Takacs (Hispaania) 4:15.22.

Peep Pahv: Täna hommikul jagati välja ka esimesed medalid. Meeste 50 km käimises tuli Euroopa meistriks ukrainlane Marian Zakalnitski (3:46.42). Hõbeda sai slovakk Matej Toth (3:47.27) ja pronksi valgevenelane Dmitri Dzjubin (3:47.59).

Peep Pahv: Õhtune osa algab kell 19.30 kümnevõistluse kõrgushüppega. Eestlaste jaoks on olulised ka kell 20.45 algavad 400 m tõkkejooksu poolfinaalid, kus eestltastest tulevad rajale Rasmus Mägi ja Jaak-Heinrich Jagor.

Peep Pahv: Hommikupoolne programm on sellega lõppenud. Eestlaste jaoks oli tegemist väga tihedate tundidega. Ning kokkuvõttes olid need tunnid ka edukad.

Peep Pahv: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/delfi-berliinis-gerd-kanter-seeniorid-ei-saa-endale-dramaatikat-lubada?id=83279035

Ivar Jurtšenko: Martin Kupperil jäi lõppvõistlusele pääsust puudu vaid 6 sentimeetrit. Kvalifikatsiooni paremusjärjestus:

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/berliini-em-kaur-kivistik-jooksis-umber-47-aastat-pusinud-eesti-rekordi?id=83278785

Peep Pahv: Kivistik jooksis Eesti rekordi 8.28,84!

Peep Pahv: Kaur Kivistik pääseb 3000 m takistusjooksus finaali!

Peep Pahv: Vanameister ikka oskab enast vajalikul hetkel kokku võtta. Berliini EM on tema jaoks karjääri viimane suurvõistlus ning väärikas lõpetamine on selle heitega juba kinlustatud. 2005. aastal alanud lõppvõistluste seeria kestab lõpuni välja.

Peep Pahv: Kanter heidab 64.18! Norm täis!

Peep Pahv: Kanter on oma grupi viies mees.

Peep Pahv: Kettaheite teine grupp on alustanud!

Ivar Jurtšenko:

Peep Pahv: Nõu jookseb 47,19 ning oma jooksus on ta 7.

Peep Pahv: Tänavuse hooaja tulemuste poolest on Nõu oma jooksu eelviimane, samal positsioonil on ta ka isiklike rekordite võrdluses. Nõu on tänavu jooksnud 47,08, tema mullu joostus isiklik rekord on aga 46,24.

Peep Pahv: Kokku on neli jooksu ning poolfinali pääsevad iga jooksu kolm esimest ning lisaks ka kolm paremat tulemust.

Peep Pahv: Vahepeal põikame aga 400 m jpooksu juurde. Kaks jooksu on juba tehtud, varsti stardib kolmas ning selles osaleb ka Tony Nõu.

Peep Pahv: Kettaheuite teien grupp teeb sooja. Selles seltskonnas on ka Gerd Kanter.

Peep Pahv: Kettaheite esimene grupp on lõpetanud: 1. Daniel Stahl 67.07, 2. Alin Alexandru Firfirica 64.79, 3. Nikita Nesterenko 63.34, 4. Robert Harting 63.29, 5. Apostolos Parellis 62.32, 6. Lukas Weishaidinger 62.26, 7. Martin Kupper 62.13, 8. Robert Szikszai 61.82.

Peep Pahv: Sakslane Daniel Jasinski on ka mängust väljas. Tema parimaks jäi 60.10, kuid sellega pole midagi teha.

Peep Pahv: Ukrainlane Nikita Nesterenko heidab 63.34 ja läheb Hartingu ette 3. kohale.

Peep Pahv: Küprose kettemees Apostolos Parellis heidab 62.32 ja lükkab Kupperi juba 6. kohale.

Peep Pahv: Piotr Malachowski heidab viimasel katsel pisut alla 60 meetri ja stub katse üle. Gerd Kanteri pikaaegne konkurent jääb EMil tulemuseta.

Peep Pahv: Austerlane Lukas Weishaidinger heidab 62.26 ja lükkab Kupperi 5. reale.

Peep Pahv: Martin Kupperi kolmas katse ebaõnnetub. Sega jääb tema tulemuseks 62.13. Kas sellest piisab 12 parema hulka pääsemiseks, sõltub nüüd juba konkurentidest,

Peep Pahv: Robert Harting läks ikkagi ka kolmandat korda heiteringi, kuid saatis ketta võrku. 63.29 viib ta aga kindlasti lõppvõistlusele.

Peep Pahv: Martin Kupper heitmas.

Peep Pahv: Kolmas voor algas ning rumeenlane Alin Alexandru Firfirica heidab 64.79. Teine mees, kellel norm täidetud.

Peep Pahv: Piotr Malachowski saadab teisel katsel ketta võrku. Tulemust tal seni kirjas pole.

Peep Pahv: Kettaheite eelvõistluse tase on seni olnud kahvatu. Näiteks 68-meetri mees Lukas Weishaidinger on heitnud vaid 59.48. Tiitlivõistlus on ikkagi midagi muud, kui suvalisel jõuproovil kõmmutamine.

Peep Pahv: Martin Kupper heidab teises voorus 62.13. 10 sentimeetrit tuleb juurde, kuid koht on ikka 4.

Peep Pahv: Robert Harting heidab teises voorus 63.29. Norm pole küll täis, kuid selle tulemusega pääseb ilmselt edasi.

Peep Pahv: Rumeenia kettamees Alin Alexandru Firfirica heidab teises voorus 62.34 ja läheb Kupperi ette kolmandaks.

Peep Pahv: Esimene voor lõppenud. Kupper asub Stahli ja Hartingu järel kolmandal kohal. Aga palju on veel minna.

Peep Pahv: Daniel Stahl heidab 67.07! Tõsine avaldus homseks lõppvõistluseks. Rootslane saab asjad kokku pakkida ja puhkama minna.

Peep Pahv: Piotr Malachowski esimene katse jääb samuti alla 60 meetri ja ta ei laze seda mõõta.

Peep Pahv: Tänavu 68.98 heitnud austerlane Lukas Weishaidinger heidab avakatsel napilt 50 meetrit ja astub meeelga üle.

Peep Pahv: Kupperi ketas lendab väga püstiselt. 62.03 on sellise lennu kohta isegi hea tuilemus. Hetkel läheb ta Hartingu järel teiseks.

Peep Pahv: Robert Harting heidab avakatsel 62.69.

Peep Pahv: Kettaheite võistlus on alanud.

Peep Pahv: Kettaheite soojenduskatsed on läbi. Vartsi läheb lahti.

Peep Pahv: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/tana-berliini-emil-detailne-ajakava-kanter-magi-kumnevoitlejad-ja-teised?id=83274585

Peep Pahv: Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb heita 64 meetrit või mahtuda kahe grupi kokkuvõttes 12 parema hulka.

Peep Pahv: Esimeses grupis on ka teine eestlaste vana rivaal, poolakas Piotr Malachowski ning hooaja edetabeli teine mees, rootslane Daniel Stahl.

Peep Pahv: Kupper heidab oma grupis neljanda mehena. Selle grupi suurim nimi on vahetult enne eestlast ringi minev sakslane Rober Harting, kes annab siin sarnaselt Gerd Kanterile lahkumisetenduse.

Peep Pahv: Kettaheite eelvõistluse esimene grupp on staadionil sooja tegemas. Teiste hulgas valmistub võistluseks ka Martin Kupper.

Peep Pahv: Tere hommikust!