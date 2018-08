OTSEBLOGI | Kas sõbrad Kirt ja Mägi panevad Berliini EMil peo püsti? Millega üllatab Kivistik? Pöidlad pihku!

KERGEJÕUSTIKU EMI KOLMAS PÄEV

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko on langenud 17. kohale.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko kaotab kolme ala järel rekordigraafikule 114 punkti.

Peep Pahv, Berliin: Odaviskajad on juba staadionil ja sooritavad prooviviskeid.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko kolmas katse oli 12.22, kirja jääb 12.50 ja see on talle esimene arvestatav tagasilöök. Aga tuleb sellest üle olla ja korralik 200 meetri jooks teha päeva lõpetuseks.

Märt Roosna, Berliin: Nüüd tõukas Thiam isiklikuks rekordiks 15.35. Tema on ka selge kullasoosik, tõkkeid jooksis ta 13,69, kõrgust hüppas 1.91.

Märt Roosna, Berliin: Eesti sportlaste kuulitõuge on teistega võrreldes lahja, praegu on liider Nafissatou Thiam 14.82ga.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko vajab igal juhul lisa, rekordiseerias oli tulemus 13.89.

Märt Roosna, Berliin: Klaup-McColl saab juurde, kuid 11.49 on talle suur pettumus.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko teine katse 12.35.

Märt Roosna, Berliin: Klaup-McColli kuulitõuge kulgeb raskelt, teisel katsel 11.21. Aga Götzises tõukas 12.92.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko 12.50.

Märt Roosna, Berliin: Siin ka üldseis enne kuulitõuget. Meie sportlased 12. ja 19. kohal.

Märt Roosna, Berliin: Seitsmevõistluse kuulitõuge on alanud. Klaup-McColli avakatse ebaõnnestus, kuid vähemalt 10.18 on kirjas.

Märt Roosna, Berliin: Võistluspäev jätkub kell 20.15 seitsmevõistluse kuulitõukega. Täna õhtul hakkavad kõrgete kohtade eest võistlema ka Magnus Kirt ja Rasmus Mägi.

Märt Roosna, Berliin: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/odaviskes-nullile-jaanud-laasma-nii-musta-stsenaariumit-ette-ei-nainud?id=83304995

Märt Roosna, Berliin: Taas täiesti ebaõnnestunud katse, Laasma mõtleb pikalt ja astub sellegi üle. Seega võistlus läks aia taha, oda ei lennanud ning tulemust protokollis ei ole.

Märt Roosna, Berliin: Laasma viimane katse, hetkel viiks lõppvõistlusele veel 58 meetrit.

Märt Roosna, Berliin: Laasma jääb hoojooksu lõpus seisma ega saa seega odasse hoogu. Ta ei lase 50-meetrist kaart ära mõõta.

Märt Roosna, Berliin: Laasma avakatse ebaõnnestub, oda lendab valesti välja ja jõud sellesse ei kandu. Ta ei lase seda ära mõõta.

Märt Roosna, Berliin: Laasma soojenduskatsed on olnud erinäolised: kord maandus oda 55 meetri joone taha, siis jälle jäi sellest päris palju puudu. Tundus, et ta tegi need sooritused üsna kergelt. Samas hoojooksul sellist mugavust ja stabiilsust justkui ei olnud. Ehk nagu varasemad võistlused on näidanud: kui pihta saab, võib visata 60 meetri lähedale (või ülegi), vise pole käest kuskile kadunud, aga vaja oleks tehnilist õnnestumist.

Märt Roosna, Berliin: Kell 14.50 läheb võistlustulle odaviskaja Liina Laasma, praegu käivad tema grupi soojenduskatsed. Kvalifikatsiooninormiks on 60.50, esimeses grupis sai sellest jagu kolm naist, kuuenda tulemus oli 59.96.

Märt Roosna, Berliin: "Läks normaalselt," rääkis Šadeiko, kes enne võistlust pelgas just kõrgushüpet, kes ühel päeval tunneb end hästi, teisel ei tule midagi välja. "Sain kõrgushüppe kaelast ära. Lõpus võib-olla jooksin peale natuke liiga külg ees. Kahju, et 1.76 veel ära ei tulnud." Kui mitmedki sportlased pole Berliini rajakattega kohaneda suutnud, siis Šadeiko ei osanud selle kohta küll midagi halba öelda: "Minu arust kiire rada, tõkkeid oli küll hea joosta."

Märt Roosna, Berliin: Mari Klaup-McColl: „Ma ei saanud hoojooksu hästi klappima, sest see rada nõuab, et sa töötaksid meeletult palju, aga ma olen selline nö kergema hoojooksuga. Ise see rada kaasa ei aita, et edasi liikuda ja siis oligi: jäin kaugele, jäin lähedale. Kõike asju juhtus. Tõkkejooksuga rahule just ei jäänud, aga kõik sprindialad näitasid, et väga head ajad ei ole. See ei olnud hävin võrreldes kõrgusega, kus 10 sentimeetrit on väga suur häving. Hetkel natuke morn olla, ootused olid 6000 peale tulla, aga kui parimas alas selline häving on, siis seda küll ei tule.”

Märt Roosna, Berliin: Kolmandal katsel on Šadeiko lähedal, aga üle siiski ei saa. 1.73 on siiski korralik tulemus, Eesti rekordseeriaga võrreldes kaotab ta 21 punkti.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko ajab 1.76 taas maha.

Peep Pahv, Berliin: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/delfi-berliinis-balta-loppvoistlusel-tahan-hupata-rohkem?id=83302699

Märt Roosna, Berliin: Esimesel katsel 1.76 Šadeikole ei alistu. Matilt lahkudes katsub ta paremat küünarnukki, vist andis tunda, aga loodetavasti see teda siin kuidagi ei sega.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko saab 1.73st teisel katsel üle. See on juba korralik tulemus tema jaoks.

Märt Roosna, Berliin: Klaup-McColl ajabki kolmandat korda 1.76 maha ja jääb mõneks viivuks mati peale ahastama. Ta teab, et nüüd läheb ilusa punktisumma jahtimine keeruliseks.

Märt Roosna, Berliin: Klaupi teine üritus läheb täiesti nässu. Kui ta jääb 1.73 peale, on see väga kõva tagasilöök, sest hooaja parimas seerias on kirjas 1.83.

Märt Roosna, Berliin: Šadeikol nüüd 1.70 ka kotis.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko riival 1.70-l samuti õrnalt latti ja see kukub maha.

Märt Roosna, Berliin: Klaup-McColl ajab õrnast puudutusest 1.76 maha.

Märt Roosna, Berliin: Šadeikolt korralik sooritus ja 1.67 kirjas. Aga tuleb saada lisa, rekordiseerias oli 1.73.

Märt Roosna, Berliin: Klaup 1.73.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko esimene katse 1.67-l ei õnnestu.

Peep Pahv, Berliin: Klaup-McColl ületab 1.70 esimsel katsel. Tema jaoks pole see suur kõrgus.

Peep Pahv, Berliin: Šadeiko ületas 1.64 esimesel katsel.

Märt Roosna, Berliin: Balta loobub viimasest katsest. Tore! Hooaja esimene võistlus andis korraliku tulemuse 6.63 ja miinimumeesmärk on täidetud ning lõppvõistlusele jõutud.

Peep Pahv, Berliin: Alanud on ka 7-võistluse kõrgushüpe. Mari Klaup-McColl ületab 1.67 teisel katsel.

Märt Roosna, Berliin: Nüüd peaks Balta edasipääs kindel olema.

Peep Pahv, Berliin: Naiste võistlus on kujunenud ootamatult tihedaks.

Märt Roosna, Berliin: Spanovic 6.84, Proctor 6.75, Balta on langenud kümnendaks.

Märt Roosna, Berliin: Enne kolmanda vooru lõppu pole midagi veel kindlat, praegu ka Spanovic veel Balta selja taga.

Peep Pahv, Berliin: Kahe grupi kokkuvõttes on Balta 7.

Peep Pahv, Berliin: Balta teine hüpe on 6.63 ning see viib ta juba kindlasti edasi.

Peep Pahv, Berliin: Teises voorus oleks vaja siiski tulemust parandada. Praguseks on Balta langenud 10.-11. koha jagamisele.

Peep Pahv, Berliin: Esimene ring on hüpatud ning Balta asub 7. kohal.

Peep Pahv, Berliin: Balta aluatab hästi. 6.54 on tulemus, mis viib ilmselt 12 parema hulka.

Peep Pahv, Berliin: Alanud on ka naiste kaugushüppe eelvõistlus. Ksenija Balta peab lõppvõistlusele jõudmiseks ületama normi 6.67 või mahtuma 12 parema hulka.

Peep Pahv, Berliin: Selline on järjestus pärast seistmevõistluse esimest ala.

Peep Pahv, Berliin: Avaala järel on Šadeiko 5. ning Klaup-McColl 19.

Peep Pahv, Berliin: Oma seni parimas seitsmevõistluses (6280 punkti) jooksis Šadeiko 13,31. Tänase jooksuga sai ta selle võistlusega võrreldes üheksa punkti vähem.

Peep Pahv, Berliin: Šadeiko jookseb 13,37. Hea algus!

Peep Pahv, Berliin: Grit Šadeiko osaleb neljandas, väga tugeva koosseisuga jooksus. Koos on sisuliselt kõik EMi medalisoosikud.

Peep Pahv, Berliin: Vahepeal tegi oma viise heite ka Kätlin Tõllasson, kuid see ei läinud mõõtmisele. Seega jääb talle kirja 48.58, mis annab oma grupis paraku viimase koha.

Peep Pahv, Berliin: See on korralik algus. Ilsikliku rekordi 6023 püstitamisel jooksis ta küll 13,78, kuid tänavu 6011 punkti kogudes oli tema aeg 14,13. Seega vähemalt esimesel alal on kõik hästi.

Peep Pahv, Berliin: Mari Klaup-McColl võidab esimese jooksu ning saab ajaks 14,00.

Peep Pahv, Berliin: Seitsmevõistlejad on tulnud staadionile.Mari Klaup-McColl on kohe esimeses jooksus.

Peep Pahv, Berliin: Tõllassoni teine heide oli veel lühem ning ta astus selle üle.

Peep Pahv, Berliin: Kätlin Tõllasson on teinud ka oma esimese heite. 48.58 on alamõõduline tulemus.

Peep Pahv, Berliin: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/tana-berliini-emil-detailne-ajakava-stardis-on-kaheksa-eestlast-finaalis-voistlevad-rasmus-magi-kaur-kivistik-ja-magnus-kirt?id=83294957

Peep Pahv, Berliin: Tere hommikust! EMi kolmas võistluspäev on alanud.