OTSEBLOGI | Ja lähebki lahti kümnevõistlus! Uibo treener: 8500 punkti annab kindlasti medali ja Maicel on selleks kahtlemata võimeline

Taas on sel alal Eestil suured ootused. Maicel Uibo stardib sinise rinnanumbriga, mis näitab, et tegu on Euroopa edetabelijuhiga. Götzises viis ta isikliku rekordi 8514 punktini. „Üldkokkuvõttes oli see päris stabiilne mitmevõistlus. Ühtegi väga nõrka tulemust ei ole, mida oleks jube lihtne üle teha. Aga ei ole ka midagi väga-väga tugevat, millest ei näe end üldse jagu saamas. Loodan, et panen ühtlase kümpi kokku, üksikaladele eraldi ei mõtle,” rääkis medalit jahtiv Uibo enne starti.

Ta treener Petros Kyprianou nimetas teiste soosikutena prantslast Kevin Mayeri ja sakslasi. „8500 punkti annab siin kindlasti medali,” prognoosis ta. „Maicel on selleks kahtlemata võimeline. Tal on olnud hea aasta, ta võitis sise-MM-ilt medali ja kui ta alustab ja lõpetab võistluse tervena, siis võivad suured asjad juhtuda.”

Heas seisus lähevad võistlustulle teisedki Eesti mitmevõistlejad, tähelepanuväärne on fakt, et kõik kolm meie meest on tänavu püstitanud isikliku rekordi: Uibo on 8514 silmaga tänavu esimene (NB! Mayer pole kümnevõistlust teinud, kuid on võimeline 8900 – 9000 punktiks.), Saluri 8137 punktiga 11. ja alles 20-aastane Karel Tilga 8101-ga 14.

Keda jälgida? Soosikud, eestlased ja nende rekordiseeriad:

Kevin Mayer (Prantsusmaa, 26) 8834

Rekordiseeria (2016): 10,81, 7.60, 15.76, 2.04, 48,28, 14,02; 46.78; 5.40; 65.04; 4.25,49

Isiklikud rekordid: 10,66 (2018), 7.65 (2014), 16.51 (2018), 2.10 (2010), 48,26 (2017), 13,71 (2018), 52.38 (2018), 5.60 (2018), 70.54 (2017), 4.18,04 (2012).

Kommentaar: On isegi võimeline ründama Ashton Eatoni maailmarekordit 9045 punkti. „Olen mõelnud 9000 punktile, kuid see ei ole EM-il mu prioriteet,” ütles Mayer ise. Pärast Eatoni loobumist pole kolmel tiitlivõistlusel järjest kaotusekibedust tundnud.