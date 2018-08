OTSEBLOGI | Isikliku rekordi jooksnud Tiidrek Nurme sai Berliini EM-i maratonil 9. koha

KERGEJÕUSTIKU EMI SEITSMES PÄEV

Meeste maratoni Euroopa meistriks tuli belglane Koen Naert, kes püstitas ühtlasti Euroopa meistrivõistluste rekordi ajaga 2.09.51.

Tiidrek Nurme on tõusnud juba 11. kohale! Koht esikümnes on püütav.

37 kilomeetri peal püsib Nurme 14. kohal. Aeg on 1.59.16. Roman Fosti on 24. kohal ja ajaks 2.00.54.

Belglane Koen Naert on teistest eest ära jooksnud ning rühib kindlalt Euroopa meistritiitli suunas.

Heas hoos Tiidrek Nurme on tõusnud 35 kilomeetri peal 14. kohale! Kaotust liider Koen Naertile on 4 minutit.

30 kilomeetri peal on Tiidrek Nurme Fostist möödunud, Nurme aeg hetkel 1.36.31. Fosti jääb temast maha 25 sekundiga. Liidri aeg on 1.33.35.

Naiste maratonis tuli Euroopa meistriks valgevenelanna Volha Mazuronak ajaga 2.26.22. Hõbeda teenis prantslana Clemene Calvin, kes kaotas võitjale kuue sekundiga. Pronksi võitis tšehhitar Eva Vrabcova-Nyvltova.

25 kilomeetri peal kaotab Fosti liidrigrupile kahe minutiga. Aeg on 1.20.12. Nurme ajaks on 1.20.34.

25 kilomeetri peal on liidrite aeg 1.18.04. Liidrigruppi mahub 14 meest.

Pool maratoni läbitud ka eestlastel. Roman Fosti ajaks on 1.07.32 ja koht 32. Nurme aeg on 1.08.10 ja koht 39.

Esimesed mehed on jõudnud poole distantsi peale.

17 kilomeetri peal on Fosti 34. Kaotust liidrile on minut. Nurme jääb Fostis maha 36 sekundiga.

Naiste maratoni liidrid 31 kilomeetri peal.

Roman Fosti hoiab tempot ning kaotab liidrile minutiga. Ajaks on 47.57. Tiidrek Nurme on Fostist veidi maha jäänud. Aeg on 48.17.

15 kilomeetri vaheajapunkti liidrite ajad:

Naiste maratoni seis 25 kilomeetri peal. Esimese seitsme seas on kolm valgevenelannat.

Fosti kaotab liidritele täpselt minutiga. Nurme on veidi maha jäänud ja kaotab Fostile 17 sekundiga.

Meeste maratonis on läbitud 10 kilomeetrit.

Naiste maratoni liidrid poole distantsi peal:

Roman Fosti ja Tiidrek Nurme kaotavad 7 kilomeetri peal liidritele minutiga. Fosti aeg on 25.06 ja Nurmel 25.10.

Esimesed mehed on jõudnud ka 7 kilomeetri vaheaja punkti. Ees on umbes 20-liikmeline grupp, kelle aeg jääb 24.08 ja 24.11 vahele.

Roman Fosti on läbinud esimesed 5 kilomeetrit 16 minutiga. Nurme jääb temast maha sekundiga.

5 km vaheaja punkti on jõudnud 36 meest. Eestlasi nende seas pole.

Meeste maratonis on eraldunud 15-20 liikmeline grupp, kus Eesti mehi hetkel ei paista.

Esimese kilomeetri vaheaeg on Nurmel 3.30 ja Fostil 3.32.

Paralleelselt käib praegu ka naiste maraton. 15 kilomeetri järel on esikümme järgmine:

Start on antud!

Stardis on täna 72 meest 25-st riigist. Maratonil läbitakse kolm 10-kilomeetrist ja üks 12-kilomeetrine ring.

http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/delfi-berliinis-milliste-eesmarkidega-lahevad-homme-rajale-eesti-maratoonarid?id=83320725

Hommikust kergejõustiku sõbrad! Täna lähevad Berliini EM-il starti viimaste Eesti sportlastena maratoonarid Roman Fosti ja Tiidrek Nurme. Maraton algab kell 11.00.