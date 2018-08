OTSEBLOGI | EMi teine päev: Magnus Kirt viskas end avakatsega lõppvõistlusele

KERGEJÕUSTIKU EMi TEINE PÄEV

Meelis Naudi: Ja selline oli odaviske eelvõistluse lõppseis kahe grupi peale. Normi täitis kuus meest, viimasena jõudis 12 hulka 79.74 visanud Petr Frydrych. Tanel Laanmäe lõppkohaks jäi 15.

Meelis Naudi: Odaviske kvalifikatsioon on lõppenud ka teises grupis: Tulemused:

Meelis Naudi: Kvalifikatsiooninormi on täitnud ka poolakas Cyprian Mrzyglód, kes viskas 83.85.

Meelis Naudi: Röhler võtab pinged maha ja viskab viimase katsega end lõppvõistlusele - tulemuseks 85.47.

Meelis Naudi: Thomas Röhler on hädas - tal on kahe katsega kirjas vaid 78.95. Hetkeseisuga viiks see veel viimasena lõppvõistlusele.

Meelis Naudi: Valitsev maailmameister, sakslane Johannes Vetter viskas avakatsel koguni 87.39.

Peep Pahv, Berliin: Ei mingeid probleeme - Kirt viskab kohe 83.15 ja on lõppvõistlusel.

Peep Pahv, Berliin: Odaviske B-grupi võistlus on kohe algamas. Magnus Kirt on esimene viskaja.

Peep Pahv, Berliin: Teise grupi odaviskajad toodi juba ammu staadionile, kuid proovikatsete asemel otsivad nad jooksuraja servas päikese eest varju. Berliinis on praegu 36 kraadi sooja.

Peep Pahv, Berliin: Odaviske eesimese grupi tulemused jäidki kahvatuteks.

Peep Pahv, Berliin: Laanmäe ei saa ka kolmandal katsel tulemust kirja. Seega jääb talle esimeses voorus visatud 77.21, mis hetkel annab esimeses grupis 8. koha. Edasipääsu lootust sellega muidugi pole.

Peep Pahv, Berliin: Normi viskas aga täis poolakas Marcin Krukowski, kes sai kirja 84.35. Lätlane Rolands Strobinders viskas 81.03 ja on hetkel kolmas.

Peep Pahv, Berliin: Laanmäe teine katse ebaõnnestus

Peep Pahv, Berliin: Esimese vooru järel on Laanmäe 5. kohal.

Peep Pahv, Berliin: Tanel Laanmäe viskab avakatsel 77.21. Hetkel kolmas, kuid edasi see ei vii.

Peep Pahv, Berliin: Sakslane Andreas Hfmann viskab avavoorus 82.36 ja saab minna lõppvõistluseks valmistuma.

Peep Pahv, Berliin: Lõppvõistlusele pääsuks tuleb visata 82 meetrit või mahtuda 12 parema hulka.

Peep Pahv, Berliin: Meste odaviske esimene grupp on alustanud. Eestlastest on selles seltkonnas Tanel Laanmäe.

Peep Pahv, Berliin: Tähti Alver sai kokkuvõttes 22. koha, Merilyn Uudmäe oli 24. Tase oli üllatavalt ühtlaselt kõrge - edasipääsusk tuli hüpata 14.05.

Peep Pahv, Berliin: Alver hüppab viimases voorus 13.76 ning napsab eestlannade omavahelises duellis kahe sentimeetriga võidu.

Peep Pahv, Berliin: Uudmäe hüppab viimasel katsel 13.74. Edasi see muidugi ei vii, kuid oma taseme tegi ta EMil ära.

Peep Pahv, Berliin: Alver saab teisel katsel kirja enda kohta korraliku tulemuse 13.66.

Peep Pahv, Berliin: Uudmäe astus teise katse üle, kuid hüpe oli tema kohta korralik.

Peep Pahv, Berliin: Tähti Alver hüppab avakatsel 13.09. Esimene tiitlivõistlus, pole kerge.

Peep Pahv, Berliin: Uudmäe hüppab avakatsel 13.24.

Peep Pahv, Berliin: Nii, tundub, et võistlus saab jätkuda.

Peep Pahv, Berliin: Merilyn Uudmäe proovikatsel.

Peep Pahv, Berliin: Kahe grupi peale kokku on praegu kirjas kuus tulemust. Ainsana on normi ületanud sakslanna Neele Echardt, kes hüppas 14.33.

Peep Pahv, Berliin: Sportlastel pole kindlasti kerge Berliinis valitsevas kuumuses niisama istuda ja võistluse jätkumist oodata.

Peep Pahv, Berliin: Nüüd ilmus info, et võistlus seisab tehniliste probleemide tõttu. Huvitav, kas mõõtesüsteemid ei pidanud kuumusele vastu?

Peep Pahv, Berliin: Kolmikhüppe võistluspaigas on seisak. Milles asi, on raske ütelda.

Peep Pahv, Berliin: Naiste kolmikhüppe eelvõistlus on alanud.

Peep Pahv, Berliin: Hommikuse võistluse kohta on tribüünidel publikut parasjagu. Huvitav on aga see, et eile õhtul oli Berliini olümpiastaadioni tribüünidel palju vabu kohti. Huvitav, kas täna tuleb Robert Hartingu lahkumisvõistlust vaatama rohkem inimesi?

Peep Pahv, Berliin: Kui tugevas seltskonnas meie kolmikhüppajad täna võistlevad? Tähti Alver on oma tänavu püstitataud isikliku rekordi 14.05ga oma grupis hooaja tulemuste põhjal 8. - 9. Kahe grupi peale kokku jagab ta 18. - 20. kohta. Tänavu 13.87 hüpanud Merilyn Uudmäe aga oma grupis viimane, ehk 15. ning kokku 28. Stardiprotokollis on 29 naist.

Raul Ojassaar: Vahepeale üks väga ootamatu ja kurb uudis.http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/maailm/kohutav-uudis-rasmus-magi-konkurent-ja-2015-aasta-maailmameister-hukkus-vaid-28-aastaselt?id=83288901

Peep Pahv, Berliin: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/otseblogi-uibo-sai-tokkejooksus-korraliku-aja-kirja-kuid-liigub-staadionil-longates-kas-peab-veel-neli-ala-vastu?id=83274419

Peep Pahv, Berliin: Esialgu on staadion vaid kümnevõistlejate käsutuses, kuid varsti algavad ka muud alad.

Peep Pahv, Berliin: Väike meenutus eilsele Kaur Kivistiku püstitatud Eesti rekordile ning mehe enda südamlikule treeneri mälestamisele.

Peep Pahv, Berliin: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/vagev-rekordiparandus-enda-roomuks-ja-treeneri-malestuseks?id=83283047

Peep Pahv, Berliin: Naiste kolmikhüppe eelvõistlus, kus tulle lähevad Tähti Alver ja Merilyn Uudmäe, algab kell 12.05. Kvalifikatsiooni norm on 14.05. Hüppad selle täis, oled lõppvõistlusel, kui normi täitjaid pole aga piisavalt, pääsevad lõppvõistlustele 12 paremat.

Peep Pahv, Berliin: Loodetavasti tuleb täna eestlaste jaoks sama hea päev, nagu oli eile, kus Gerd Kanter, Rasmus Mägi ja Kaur Kivistik pääsesid finaalvõistlusele.

Peep Pahv, Berliin: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/em2018/tana-berliini-emil-ajakava-mis-kell-teeb-oma-viimase-voistluse-gerd-kanter-ning-mitu-eestlast-tana-voistlustules-on?id=83287051

Peep Pahv, Berliin: Tere hommikust! Kergejõustiku EMi teine võistluspäev on algamas.