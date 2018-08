OTSEBLOGI | EMi KOLMAS PÄEV: Šadeiko ja Klaup-McColl alustasid hea tõkkejooksuga, Balta pääses lõppvõistlusele

KERGEJÕUSTIKU EMI KOLMAS PÄEV

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko saab 1.73st teisel katsel üle. See on juba korralik tulemus tema jaoks.

Märt Roosna, Berliin: Klaup-McColl ajabki kolmandat korda 1.76 maha ja jääb mõneks viivuks mati peale ahastama. Ta teab, et nüüd läheb ilusa punktisumma jahtimine keeruliseks.

Märt Roosna, Berliin: Klaupi teine üritus läheb täiesti nässu. Kui ta jääb 1.73 peale, on see väga kõva tagasilöök, sest hooaja parimas seerias on kirjas 1.83.

Märt Roosna, Berliin: Šadeikol nüüd 1.70 ka kotis.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko riival 1.70-l samuti õrnalt latti ja see kukub maha.

Märt Roosna, Berliin: Klaup-McColl ajab õrnast puudutusest 1.76 maha.

Märt Roosna, Berliin: Šadeikolt korralik sooritus ja 1.67 kirjas. Aga tuleb saada lisa, rekordiseerias oli 1.73.

Märt Roosna, Berliin: Klaup 1.73.

Märt Roosna, Berliin: Šadeiko esimene katse 1.67-l ei õnnestu.

Peep Pahv, Berliin: Klaup-McColl ületab 1.70 esimsel katsel. Tema jaoks pole see suur kõrgus.

Peep Pahv, Berliin: Šadeiko ületas 1.64 esimesel katsel.

Märt Roosna, Berliin: Balta loobub viimasest katsest. Tore! Hooaja esimene võistlus andis korraliku tulemuse 6.63 ja miinimumeesmärk on täidetud ning lõppvõistlusele jõutud.

Peep Pahv, Berliin: Alanud on ka 7-võistluse kõrgushüpe. Mari Klaup-McColl ületab 1.67 teisel katsel.

Märt Roosna, Berliin: Nüüd peaks Balta edasipääs kindel olema.

Peep Pahv, Berliin: Naiste võistlus on kujunenud ootamatult tihedaks.

Märt Roosna, Berliin: Spanovic 6.84, Proctor 6.75, Balta on langenud kümnendaks.

Märt Roosna, Berliin: Enne kolmanda vooru lõppu pole midagi veel kindlat, praegu ka Spanovic veel Balta selja taga.

Peep Pahv, Berliin: Kahe grupi kokkuvõttes on Balta 7.

Peep Pahv, Berliin: Balta teine hüpe on 6.63 ning see viib ta juba kindlasti edasi.

Peep Pahv, Berliin: Teises voorus oleks vaja siiski tulemust parandada. Praguseks on Balta langenud 10.-11. koha jagamisele.

Peep Pahv, Berliin: Esimene ring on hüpatud ning Balta asub 7. kohal.

Peep Pahv, Berliin: Balta aluatab hästi. 6.54 on tulemus, mis viib ilmselt 12 parema hulka.

Peep Pahv, Berliin: Alanud on ka naiste kaugushüppe eelvõistlus. Ksenija Balta peab lõppvõistlusele jõudmiseks ületama normi 6.67 või mahtuma 12 parema hulka.

Peep Pahv, Berliin: Selline on järjestus pärast seistmevõistluse esimest ala.

Peep Pahv, Berliin: Avaala järel on Šadeiko 5. ning Klaup-McColl 19.

Peep Pahv, Berliin: Oma seni parimas seitsmevõistluses (6280 punkti) jooksis Šadeiko 13,31. Tänase jooksuga sai ta selle võistlusega võrreldes üheksa punkti vähem.

Peep Pahv, Berliin: Šadeiko jookseb 13,37. Hea algus!

Peep Pahv, Berliin: Grit Šadeiko osaleb neljandas, väga tugeva koosseisuga jooksus. Koos on sisuliselt kõik EMi medalisoosikud.

Peep Pahv, Berliin: Vahepeal tegi oma viise heite ka Kätlin Tõllasson, kuid see ei läinud mõõtmisele. Seega jääb talle kirja 48.58, mis annab oma grupis paraku viimase koha.

Peep Pahv, Berliin: See on korralik algus. Ilsikliku rekordi 6023 püstitamisel jooksis ta küll 13,78, kuid tänavu 6011 punkti kogudes oli tema aeg 14,13. Seega vähemalt esimesel alal on kõik hästi.

Peep Pahv, Berliin: Mari Klaup-McColl võidab esimese jooksu ning saab ajaks 14,00.

Peep Pahv, Berliin: Seitsmevõistlejad on tulnud staadionile.Mari Klaup-McColl on kohe esimeses jooksus.

Peep Pahv, Berliin: Tõllassoni teine heide oli veel lühem ning ta astus selle üle.

Peep Pahv, Berliin: Kätlin Tõllasson on teinud ka oma esimese heite. 48.58 on alamõõduline tulemus.

Peep Pahv, Berliin: Tere hommikust! EMi kolmas võistluspäev on alanud.