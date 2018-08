OTSEBLOGI | EMi KOLMAS PÄEV: Šadeiko ja Kalup-McColl alsutasid hea tõkkejooksuga

KERGEJÕUSTIKU EMI KOLMAS PÄEV

Peep Pahv, Berliin: Selline on järjestus pärast seistmevõistluse esimest ala.

Peep Pahv, Berliin: Avaala järel on Šadeiko 5. ning Klaup-McColl 19.

Peep Pahv, Berliin: Oma seni parimas seitsmevõistluses (6280 punkti) jooksis Šadeiko 13,31. Tänase jooksuga sai ta selle võistlusega võrreldes üheksa punkti vähem.

Peep Pahv, Berliin: Šadeiko jookseb 13,37. Hea algus!

Peep Pahv, Berliin: Grit Šadeiko osaleb neljandas, väga tugeva koosseisuga jooksus. Koos on sisuliselt kõik EMi medalisoosikud.

Peep Pahv, Berliin: Vahepeal tegi oma viise heite ka Kätlin Tõllasson, kuid see ei läinud mõõtmisele. Seega jääb talle kirja 48.58, mis annab oma grupis paraku viimase koha.

Peep Pahv, Berliin: See on korralik algus. Ilsikliku rekordi 6023 püstitamisel jooksis ta küll 13,78, kuid tänavu 6011 punkti kogudes oli tema aeg 14,13. Seega vähemalt esimesel alal on kõik hästi.

Peep Pahv, Berliin: Mari Klaup-McColl võidab esimese jooksu ning saab ajaks 14,00.

Peep Pahv, Berliin: Seitsmevõistlejad on tulnud staadionile.Mari Klaup-McColl on kohe esimeses jooksus.

Peep Pahv, Berliin: Tõllassoni teine heide oli veel lühem ning ta astus selle üle.

Peep Pahv, Berliin: Kätlin Tõllasson on teinud ka oma esimese heite. 48.58 on alamõõduline tulemus.

Peep Pahv, Berliin: Tere hommikust! EMi kolmas võistluspäev on alanud.