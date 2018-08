OTSEBLOGI | Anna Maria Orel jäi pidama kvalifikatsioonis, seitsmevõistlejad hädas kaugushüppega

Teises grupis algusega kell 12.30 üritab lõppvõistlusele pääsu Anna Maria Orel.

Seitsmevõistlejate päev algab kell 11.50 kaugushüppega. Avapäeva järel on Grit Šadeiko 13. kohal (3577 punkti) ja kõrgushüppes põrunud Mari Klaup-McColl 3256 punktiga viimasel 29. kohal. Liider on britt Katarina Johnson-Thompson 4017 punktiga.

Šadeiko tulemused avapäeval: 100 m tj 13,37 - kõrgushüpe 1.73 - kuulitõuge 12.50 - 200 m 24,61.

Klaup-McColli tulemused avapäeval: 100 m tj 14,00 - kõrgushüpe 1.73 - kuulitõuge 11.49 - 200 m 26,43.

KERGEJÕUSTIKU EMi VIIES PÄEV

Meeste kolmikhüppe kvalifikatsioonis on norm 16.75. Normitäitjaid seni vaid kolm ja ühtegi hüpet pole kandunud 17 meetri joone taha.

Klaup-McColl teisel ja kolmandal katsel lisa ei teeninud, seega jäi tal odaviskes kirja 42.96.

Meeste teivashüppes lõppvõistlusele pääsejad teada. Kolm viimast meest pääsesid 12 hulka tulemusega 5.51. Nende seas ka isikliku rekordi püstitanud soomlane Tommi Holttinen.

Šadeiko viskab B grupis, mis algab kell 15.05.

Klaup-McColl viskas avakatsel 42.96.

Vaatamata kaugushüppe nullile jätkab võistlust ka Mari Klaup-McColl.

Õige pea algab seitsmevõistlejate odavise.

Anna Maria Oreli kommentaarid ERR-ile: Arvan, et ma altmineja polnud. Jäin rahule. Isiklikule rekordile kaotasin kahe meetriga, mul väga eksimusruumi pole. Kui tahan lõppvõistlusele pääseda, siis praeguse seisuga peaksin tegema ideaalse soorituse.

Orel lõpetas EMi 16. kohaga, tulemuseks siis 67.22. Kvalifikatsiooni 12nes tulemus oli 68.64.

Meeste teivashüppes on jõutud kõrguseni 5.51, ületajaid selgelt enam kui 12. Terade sõelumine sõkaldest jätkub.

Orel ei suutnud kolmandal katsel juurde panna - 65.17. Sellega on tema jaoks EM lõppenud.

Hetke 12nes tulemus on 68.40. Oreli Eesti rekord üle meetri parem. Lõppvõistlusele pääs võiks olla jõukohane.

Naiste vasaraheite kvalifikatsioonis ka kuues normitäitja - poolatar Malwina Kopron 71.14.

Seitsmevõistluse paremusjärjestus viie ala järel:

Orel on enne teisele katsele minekut langenud kahe grupi peale 14. kohale. Meeter oleks juurde vaja.

Ei tulnud lisa, vasar lendab alla 65 meetri. Kirja läheb 64.14.

Vasaraheite maailmarekordinaine Anita Wlodarczyk teeb teises voorus päeva parima tulemuse 75.10.

Kahe grupi võrdluses Orel hetkel 13. kohal, aga juba on selge, et vaja on vähemalt 68 meetrist heidet, sest mõnel eeldataval favoriidil pole veel tulemust kirjas.

Anna Maria Orel avakatsel igati kenasti - 67.22.

Teises grupis kaks normitäitjat olemas - Aserbaidžaani esindaja Hanna Skydan 74.02 ja prantslanna Alexandra Tavernier 72.88.

Vasaraheite teise grupi võistlus läks samuti käima.

Klaup-McColl ei saanudki kaugushüppes kolme katsega tulemust kirja.

Tulemus 5.90. Hüppel taganttuul 1,4 m/s.

Grit Šadeiko kolmas katse toob vähemalt valge lipu!

Esimese jooksualana peetakse täna naiste 200 meetri eeljooksud.

Ka Mari Klaup-McColl on kahe katse järel tulemuseta. Kisub kriitiliseks.

Šadeiko saab ka teisel katsel nulli! Paha, paha.

Avavooru järel on seitsmevõistlejate kaugushüppevõistluse parimaks tulemuseks 6.45. Sellise õhulennu tegi Belgia esindaja Nafissatou Thiam.

Mari Klaup-McColl ei saa samuti esimesest voorust tulemust kirja. Astub üle.

Grit Šadeiko esimene katse ebaõnnestus. Tulemust kirja ei saanud.

Algas ka meeste teivashüppe kvalifikatsioon, kus lõppvõistlusele pääsu normiks 5.66.

Vasaraheite A grupi tulemused:

Startis seitsmevõistlejate teise päeva esimene ala - kaugushüpe.

Vaid kaks normitäitjat vasaraheite esimeses grupis jäigi. Näiteks kuuenda koha tulemus 67.97. Tulemus, mis algab 67 meetriga võib viia lõppvõistlusele. Anna Maria Orel alustab võistlust 40 minuti pärast.

Vasaraheite esimeses grupis normitäitjaid jätkuvalt kaks. Kolmas on 69.17-ga rumeenlanna Zalina Petrivskaya.

Vasaraheite esimesed katsed on tehtud ja kaks normitäitjat juba olemas. Poolatar Joanna Fiodorow avakatse 71.46 ja valgevenelanna Hanna Malyshik veelgi enam 72.39.

Oreli grupp hakkab võistlema kell 12.30, lõppvõistluse norm on 70 meetrit. Oreli isiklik mark ja Eesti rekord enne võistlust 69.68, mis heidetud tänavu mai lõpus Oslos.

Seitsmevõistlejad jätkavad kahepäevast pingutust sealt, kus eile pooleli jäi, vasaraheite kvalifikatsioonis astub üles Anna Maria Orel.

Tere spordisõbrad! Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused Berliinis jätkuvad ja täna on Eesti koondisest võistlustules kolm naist.