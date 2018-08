OTSEBLOGI | 100 meetri jooks tõstatas küsimuse: kas EM-medalit jahtiv Uibo pole enam tippvormis?

Karel Tilga (Eesti, 20) 8101

Rekordiseeria (2018): 11,04, 7.33, 15.32, 2.09, 49,82, 15,25, 40.72, 4.70, 69.25, 4.46,34

Isiklikud rekordid: 11,04 (2018), 7.33 (2018), 15.32 (2018), 2.09 (2017), 49,38 (2017), 15,07 (2018), 46.00 (2018), 4.70 (2018), 69.25 (2018), 4.40,07 (2017).

Kommentaar: noort meest on seganud seljavigastus, kuid on abi saanud Lauri Rannamalt ning see asi peaks olema kontrolli all. Tilga on niigi end tänavu ületanud, EM-ilt järgmist arenguhüpet oodata oleks vist natuke liiga palju tahta. Kui number algab kaheksaga, on hästi teinud.