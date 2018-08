Norral on müstilised Ingebrigtsenid, Rootsil Duplantis, Soomel aga ajalooline mõõn

Usain Bolti lahkumise järel vajab kergejõustik hädasti uusi tähti, Berliini EM-il kihutasidki taevasse kaks jahmatavat komeeti: 17-aastane imejooksja Jakob Ingebrigtsen ja aasta vanem teivashüppaja Armand Duplantis. Varem noorteklassis uskumatuid tükke teinud ja lapstähtedeks ristitud noorukid näitasid, et on piisavalt küpsed meeste seas võitmiseks. Ingebrigtsen triumfeeris 1500 ja 5000 meetri jooksus näiliselt kõike välja panemata, Duplantis kargas teivashüppes suure varuga üle kõrgusest 6.05.

Müstiline perekond

Jakob Ingebrigtseni edu pole juhuslik. Jah, tegu on üüratu talendiga, kuid ühtlasi on ta juba peaaegu kümme aastat harjutanud sihikindlalt tippsportlase kombel. Tavamõistes ainuke n-ö normaalne asi 17-aastase teismelise elus on tüdruksõber. „Olen juba 8-aastasest peale olnud professionaalne jooksja. Olen harjutanud pühendunult, järgides sama mudelit, mida mu vennad. Kuldmedali saamine oli pöörane,” rääkis maailma vapustanud norralane.

Tegu on tõelise dünastiaga. 2012. aastal võitis EM-i Henrik Ingebrigtsen (27), 2014. aastal oli ta teine, 2016. aastal võitis Filip (25) ja 2018. aastal Jakob. Naljaga pooleks võib öelda, et isa Gjert Arne ja ema Tone on asutanud seitsmelapselise perefirma, mis Lõuna-Norras Sandnesis suisa tööstuslikult tippjooksjaid toodab. Retsept on lihtne: omavahel võisteldakse kogu aeg ja kõiges, isegi kaneelirulle valmistatakse kiiruse peale. Kõik tahavad olla parimad. Juba lapsest peale tehakse trenni ka enne kooli. See lihtne süsteem toob edu.