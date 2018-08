Magnus Kirt valiti juulikuu parimaks Euroopa kergejõustiklaseks

Rabatis toimunud Teemantliiga etapil võidutses Kirt uue Eesti rekordiga 89.75. Lisaks tuli Kirt Eesti meistriks 88.28-ga. Magnus Kirt võitis juulis ka kolmanda võistluse, kui oli tulemusega 85.42 parim Luzernis.

"Kirt saavutas kolm ilusat võitu, nende hulgas Rabati Teemantliiga etapp, kus ta nihutas Eesti rekordi piire 89.75-ni," kirjutas EAA oma Twitteris.

Parimaks naiskergejõustiklaseks valiti briti kaugushüppaja Lorraine Ugen, kes võidutses Suurbritannia meistrivõistlustel uue hooaja parima tulemusega 7.05.

