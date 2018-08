Kuidas see võimalik on? Kõik kolm prantslast said kaugushüppes nulli!

Väheusutav, et ühe riigi sportlased oleksid varem mitmevõistluses ühel alal sedasi kollektiivselt põrunud. Suursoosik Kevin Mayer, Ruben Gado ja Romain Martin nägid kolme peale punast lippu kokku üheksa korda. „See on minu jaoks must päev. Mul ei ole mingeid vabandusi. Mul on väga kahju kõigist, kes mulle pöialt hoidsid. Olen suurepärases vormis, kuid täna olid teised paremad. Tahtsin näidata palju rohkemat kui see,” rääkis Mayer, kes hüppas ühel katsel umbes 7.80.

Nulli sai kaugushüppes ka sakslane Mathias Brugger. Kui Mayer jättis võistluse pooleli, siis Brugger otsustas kodupubliku ees jätkata ning võttis kuulitõukes isikliku rekordi 15.92ga alavõidu.