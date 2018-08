Kivistik: tiitleid jagub vähestele, sport on elustiil ja emotsioon

Berliini EM-il 3000 m takistusjooksus üheksanda koha saanud Kivistiku arvates tasub sportida protsessi nimel – see on elustiil, milles on palju rohkem emotsioone kui kaks päeva tiitlivõistlust. „Tiitleid jagub vähestele ning neid ei jagata iga kuu või nädal, medaleidki on vaid kolm,” sõnas ta päev pärast EM-i finaaljooksu sportlaste hotelli fuajees istudes. „Euroopa tase on minu jaoks paras, medalite eest võitlemine pole utoopiline eesmärk. Vahed on väikesed, kõik sõltub detailidest.”