Kas eluohtliku kuumusega võistlemine tuleks keelata?

Nalja ei ole. Tänaseks Berliini EM-i kümnevõistluse avapäevaks ennustatakse 36 ja homseks koguni 38 soojakraadi. Soomlased mõõtsid Berliini olümpiastaadioni kettaheiteringis isegi 45 ning käimistrassil 48 kraadi. Kõige enam puudutab ekstreemne palavus pikamaajooksjaid, käijaid ja kindlasti ka kaks pikka päeva staadionil veetvaid mitmevõistlejaid.

Kui suusatamises on kehtestatud temperatuuri alampiir (30 külmakraadi puhul jääb võistlus ära, 25 külmakraadi korral sõltub otsus tuule kiirusest), kas kergejõustikus tuleks märkida ülempiir? „Jah! Temperatuur tõuseb siin peaaegu 40 kraadini. Mina arvan, et see piir võiks olla 35. Eriti jõhker on see maratoonarite jaoks,” mõtiskles Maicel Uibo ja Karl Robert Saluri juhendaja Petros Kyprianou. „Samas Maicel ja Karl Robert on USA-s treenides kuumusega harjunud ja vähemalt alguses peaks see neile meeldima. Pigem hakkab palavus mõjutama teisel päeval, kui keha on juba väsinud.”