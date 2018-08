Kanteri edu saladus: kokku sai kamp hulle

Gerd Kanterisse varakult uskunud ja tema ümber tiimi loonud Raul Rebase sõnul sai kettaheitja erakordne edulugu võimalikuks tänu sellele, et kokku sattus palju heas mõttes hulle. „Ei piisa, kui sportlane on üksinda ebanormaalselt motiveeritud,” arutles Rebane. Ta tõi kõneka näite Kanterit kuni 2012. aastani voolinud islandlase Vésteinn Hafsteinssoni kohta. „Talle pakuti aastal 2003 või 2004 erakordselt kõrgepalgalist töökohta väljaspool kergejõustikku. Pakkumine oli selline, et ta ei oleks pidanud enam kunagi rahast rääkima. Hafsteinsson loobus, sest oli ülimotiveeritud ja tahtis end treenerina tõestada ning viia õpilase kettaheites olümpiavõiduni.”