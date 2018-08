Imelaps kolis Rootsi lipu alla tänu Facebooki sõnumile

Alles 18-aastane Duplantis üllatas kergejõustikumaailma üleeile, kui püstitas Berliini EMil noorte maailmarekordi 6.05, tõrjus prantslasest suursoosiku Renaud Lavillenie` troonilt ja pälvis kuldmedali.

Anshelm ütles ajalehele Expressen, et kuna ta teadis, et Duplantise ema on rootslanna (endine seitsmevõistleja ja võrkpallur neiupõlvenimega Helena Hedlund), pöördus ta kolm aastat tagasi Facebooki kaudu noore teivashüppaja poole. Kontakti loomisele aitas kaasa ka fakt, et Armandi vanem vend Andreas, kes hüppab samuti teivast, esindas toona juba Rootsi noortekoondist.

"Ma arvasin, et tema (Andreas) väike vend võiks ka huvituda Rootsi esindamisest, nii saatsin talle Facebooki kaudu sõnumi," meenutas Anshelm.

Pärast seda, kui Duplantis koheselt ei nõustunud, ei jätnud treener jonni ja võttis ühendust ka Armandi isaga, ameeriklasest eksteivashüppaja Greg Duplantisega.

Anshelm tunnistab, et ta sai Gregiga kohe heaks sõbraks ja peagi tuligi USA-st positiivne otsus, et Armand (toona 15-aastane) hakkab esindama Rootsi koondist. "Ma arvan, et see (sõprus) aitas natuke kaasa," märkis treener.