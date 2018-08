FOTOD JA VIDEO | Magnus Kirt medalipeol: täna tuleb nautida, varsti hakkab argipäev pihta

"Kõik Eesti fännid, kes olid siia kohale tulnud, aitasid medalivõidu tunde tekkimisele kaasa. See on väga hea tunne!" sõnas värske medalimees pronksivõidu tähistamise intervjuus Delfile.

Kirt lisas, et esimene medal on alati eriline. "On väga palju inimesi, keda tänada, eelkõige treenerite kolmik (Heiko Väät, Indrek Tustit ja Marek Vister), kes ennast minuga ühes rütmis on suutnud tööle panna. Kindlasti ka Tõrva kogukonda ja Eesti rahvast, kes elas kaasa ja kindlasti pere, kelle toetuseta oleks väga raske sporti teha," lisas vastne pronksimees.

Euroopa meistriks krooniti kodupubliku ees võistelnud Thomas Röhler, kelle pikim katse kandus 89.47ni ning hõbe kuulub tema kaasmaalasele Andreas Hofmannile 87.60ga.