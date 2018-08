EMi teine päev: Gerd Kanteri suur lahkumisetendus Berliinis lõppes 5. kohaga!

KERGEJÕUSTIKU EMi TEINE PÄEV

Märt Roosna, Berliin: Toome nüüd teieni ka Kanteri muljed.

Märt Roosna, Berliin: Kanter läks auringile ja lehvitab publikule. See pikk tee on nüüd käidud. Aitäh, Gerd, nende imeliste hetkede eest!

Märt Roosna, Berliin: Stahl teeb ka pika heite, kuid ikkagi lühema. Euroopa meister on Gudžius.

Märt Roosna, Berliin: Gudžius 68.46. Tõuseb esimeseks!

Märt Roosna, Berliin: Weissheidinger lõpetab 64.51ga.

Märt Roosna, Berliin: Seega Kanteri lõppkoht on viies.

Märt Roosna, Berliin: Hartingu lahkumisheide jääb Kanteri kaarest lühemaks. Magus võit meie mehele!

Märt Roosna, Berliin: Parellis ei pane juurde.

Märt Roosna, Berliin: Viimasel katsel tänane parim - 64.34. Hartingust mööda viiendaks!

Märt Roosna, Berliin: Ilus!

Märt Roosna, Berliin: Nüüd siiski Kanter....

Märt Roosna, Berliin: Rumeenlane vaidleb pikalt ega nõustu kohtunike otsusega.

Märt Roosna, Berliin: Kanter läks juba ringi, aga tekkis mingi probleem ja ta kutsuti sealt ära.

Märt Roosna, Berliin: Kanteri viimane katse tiitlivõistlustel... No 64,5 on käes olemas.

Märt Roosna, Berliin: Pettersson möödub Kanterist - 64.55. Neljandaks.

Märt Roosna, Berliin: Jäävad viimased katsed.

Märt Roosna, Berliin: Gudžiuse katse ebaõnnestub täielikult.

Märt Roosna, Berliin: Stahl tulemust kirja ei saa.

Märt Roosna, Berliin: Harting ja Parellis ei paranda.

Märt Roosna, Berliin: Samasse auku oma senise parimaga - 63.29.

Märt Roosna, Berliin: Kanteri karjääri eelviimane heide tiitlivõistlusel...

Märt Roosna, Berliin: Weissheidinger tõuseb 65.14ga kolmandaks.

Märt Roosna, Berliin: Pettersson teeb jälle pika heite, kuid kukub ringist välja.

Märt Roosna, Berliin: Seis nelja vooru järel.

Märt Roosna, Berliin: Teiseks tõrjutud Gudžius heidab 67.66ga.

Märt Roosna, Berliin: Stahl põrutab 68.23.

Märt Roosna, Berliin: Harting võlub lahkumisetendusel välja 64.33 ja tõuseb teiseks.

Märt Roosna, Berliin: Kanteri ketas lendab koledasti lapiti 62.97.

Märt Roosna, Berliin: Pettersson juurde ei saa, aga Weissheidinger paneb 63.98 ja möödub Kanterist, tõutes kolmandaks.

Märt Roosna, Berliin: Kaheksa meest alustavad finaalikatseid. Ja taevas on sellised pilved, et äikesevihm on vaid aja küsimus.

Peep Pahv, Berliin: Mingit mega taset võistluses pole. Õnnestuks teha üks 65-meetrine tõmme, oleks medal...

Märt Roosna, Berliin: Stahl tuleb rongi alt välja, heites 64.20 ja pääseb finaali.

Märt Roosna, Berliin: Stahli tõehetk...

Märt Roosna, Berliin: Gudžius 67.19. Kindel liider.

Märt Roosna, Berliin: Kanter juurde ei saa - 62.27.

Märt Roosna, Berliin: Kuna Stahli tulemus tühistati, on Kanter kerkinud neljandaks.

Märt Roosna, Berliin: Parellis ei saa juurde.

Märt Roosna, Berliin: Arusaamatutel põhjustel on Stahli tulemuse asemel infosüsteemi ilmunud null. Seega tal kaks nulli.

Märt Roosna, Berliin: Harting võrku.

Märt Roosna, Berliin: Pettersson jälle üle 65, kuid jälle astub üle.

Märt Roosna, Berliin: Weissheidinger läheb iga katsega kehvemaks, nüüd lendas ketas umbes 53 meetrit. Kanter endiselt viies.

Märt Roosna, Berliin: Teine voor. Vanad sõbrad Harting ja Kanter kõrvuti koos.

Märt Roosna, Berliin: Gudžius ei saa enamat 62.89st, Stahl saab nüüd ketta lendama - 68.02.

Märt Roosna, Berliin: Kanter teisel katsel 63.31. See peaks finaali viima, vanameister tõstab isegi rusika püsti. Neljas praegu.

Märt Roosna, Berliin: Harting teisel katsel 63.45. Rahvas möirgab muidugi nagu oleks olnud 75+

Märt Roosna, Berliin: Tänavu ligi 69 meetrit heitnud Weissheidinger on kipsis, teine katse 62.00. Butenko 61.42, Pettersson saab märgi maha - 63.00.

Märt Roosna, Berliin: Kanter avavooru järel kuues, kuid see tulemus kaheksa hulka finaali ei vii.

Peep Pahv, Berliin: Esimene voor näitas, et mehemürakad on medalimängus üsna närvilised.

Märt Roosna, Berliin: Stahl paugutab ketta vastu turvavõrgu posti ja tulemust ei saa.

Märt Roosna, Berliin: Fännid elavad vanameistrile maruliselt kaasa.

Märt Roosna, Berliin: Gudžius liidriks 65.75ga. Millega vastab Stahl?

Peep Pahv, Berliin: Pärast eelvõistlust rõhutas Kanter, et kaugele heitmiseks peab ta suutma kontrollida heiteliigutse algust. Esimesel katsel tas eda ilmselt ei suutnud.

Märt Roosna, Berliin: Kanter juhatab võistluse sisse 59.30ga.

Märt Roosna, Berliin: Parellis 63.62.

Märt Roosna, Berliin: Hartingu avakatse - 61.09. Tundub, Peep, et soojendus näitas tema võimed ära.

Märt Roosna, Berliin: Pettersson heitis umbes 65,5, kuid ei jäänud ringi püsima.

Märt Roosna, Berliin: Weissheidinger 63.05 - see on esimene arvestatav katse.

Märt Roosna, Berliin: Jah, Peep, sul on õigus. Nagu alati.

Peep Pahv, Berliin: Proovikatsed pole siiski absoluutne tõde. Kõik saab selgeks võistluses.

Märt Roosna, Berliin: Kanteri teine soojenduskatse kandub 63,5-64 meetri kanti. Eelheidete põhjal peaksid kulla jagama Stahl ja Gudžius, pronksmedali peasoosik on Weisheidinger (soojendusel 66), aga ka Nesterenko, Peterson ja oma sõna on sekka öelda vanameistritel Hartingul ja Kanteril. Harting iseenesest muljetavaldav ei olnud, piirdudes 62,5 meetriga.

Märt Roosna, Berliin: Omaette klassist on oodatult Stahl ja Gudžius, kes lennutavad ketta esimesel soojenduskatsel 67 meetri peale.

Märt Roosna, Berliin: Kanteri esimene soojenduskatse maandub veidi üle 62 meetri. Esialgu keegi paugutanud ei olegi, Harting heitis 62,5, Weisheidinger 65.

Peep Pahv, Berliin: Kettaheite lõppvõistluse koosseis:

Märt Roosna, Berliin: Kanter on viimaseks suureks lahinguks valmis.

Peep Pahv, Berliin: Kettaheite lõppvõistlusel osalejad on toodud staadionile. Kõigil on võimalik teha kaks proovikatset.

Märt Roosna, Berliin: Kolmas katse on parim, kuid riivab siiski latti. Tulemuseks jääb 1.76 ja see on Haasa jaoks ilmselge pettumus.

Märt Roosna, Berliin: Haasi kurvijooks jätab soovida ja seetõttu jalg ei viska soovitult. Taas ajab 1.81 maha.

Märt Roosna, Berliin: Esimene eksimus tuleb Eesti meistril kõrgusel 1.81.

Peep Pahv, Berliin: Haas alistab kõrgusel 1.76 ning saab sellest esimesel katsel jagu.

Peep Pahv, Berliin: Kell 19.25 algab naiste kõrgushüppe eelvõistlus. Kui Eleriin Haas soovib pääseda lõppvõistlusele, peab ta ületama kõrguse 1.92 või olema 12 parema hulgas. Haas on tänavu hüpanud 1.88.

Peep Pahv, Berliin: Sellega on võistluspäeva hommikuse poole dramaatiline osa lõppenud. Kohtume taas kell 19.25, kui kõrgushüppe eelvõistlust alustab Eleriin Haas. Kell 21.20 alustab aga Gerd Kanter oma karjääri viimast lõppvõistlust.

Meelis Naudi: Ja selline oli odaviske eelvõistluse lõppseis kahe grupi peale. Normi täitis kuus meest, viimasena jõudis 12 hulka 79.74 visanud Petr Frydrych. Tanel Laanmäe lõppkohaks jäi 15.

Meelis Naudi: Odaviske kvalifikatsioon on lõppenud ka teises grupis: Tulemused:

Meelis Naudi: Kvalifikatsiooninormi on täitnud ka poolakas Cyprian Mrzyglód, kes viskas 83.85.

Meelis Naudi: Röhler võtab pinged maha ja viskab viimase katsega end lõppvõistlusele - tulemuseks 85.47.

Meelis Naudi: Thomas Röhler on hädas - tal on kahe katsega kirjas vaid 78.95. Hetkeseisuga viiks see veel viimasena lõppvõistlusele.

Meelis Naudi: Valitsev maailmameister, sakslane Johannes Vetter viskas avakatsel koguni 87.39.

Peep Pahv, Berliin: Ei mingeid probleeme - Kirt viskab kohe 83.15 ja on lõppvõistlusel.

Peep Pahv, Berliin: Odaviske B-grupi võistlus on kohe algamas. Magnus Kirt on esimene viskaja.

Peep Pahv, Berliin: Teise grupi odaviskajad toodi juba ammu staadionile, kuid proovikatsete asemel otsivad nad jooksuraja servas päikese eest varju. Berliinis on praegu 36 kraadi sooja.

Peep Pahv, Berliin: Odaviske eesimese grupi tulemused jäidki kahvatuteks.

Peep Pahv, Berliin: Laanmäe ei saa ka kolmandal katsel tulemust kirja. Seega jääb talle esimeses voorus visatud 77.21, mis hetkel annab esimeses grupis 8. koha. Edasipääsu lootust sellega muidugi pole.

Peep Pahv, Berliin: Normi viskas aga täis poolakas Marcin Krukowski, kes sai kirja 84.35. Lätlane Rolands Strobinders viskas 81.03 ja on hetkel kolmas.

Peep Pahv, Berliin: Laanmäe teine katse ebaõnnestus

Peep Pahv, Berliin: Esimese vooru järel on Laanmäe 5. kohal.

Peep Pahv, Berliin: Tanel Laanmäe viskab avakatsel 77.21. Hetkel kolmas, kuid edasi see ei vii.

Peep Pahv, Berliin: Sakslane Andreas Hfmann viskab avavoorus 82.36 ja saab minna lõppvõistluseks valmistuma.

Peep Pahv, Berliin: Lõppvõistlusele pääsuks tuleb visata 82 meetrit või mahtuda 12 parema hulka.

Peep Pahv, Berliin: Meste odaviske esimene grupp on alustanud. Eestlastest on selles seltkonnas Tanel Laanmäe.

Peep Pahv, Berliin: Tähti Alver sai kokkuvõttes 22. koha, Merilyn Uudmäe oli 24. Tase oli üllatavalt ühtlaselt kõrge - edasipääsusk tuli hüpata 14.05.

Peep Pahv, Berliin: Alver hüppab viimases voorus 13.76 ning napsab eestlannade omavahelises duellis kahe sentimeetriga võidu.

Peep Pahv, Berliin: Uudmäe hüppab viimasel katsel 13.74. Edasi see muidugi ei vii, kuid oma taseme tegi ta EMil ära.

Peep Pahv, Berliin: Alver saab teisel katsel kirja enda kohta korraliku tulemuse 13.66.

Peep Pahv, Berliin: Uudmäe astus teise katse üle, kuid hüpe oli tema kohta korralik.

Peep Pahv, Berliin: Tähti Alver hüppab avakatsel 13.09. Esimene tiitlivõistlus, pole kerge.

Peep Pahv, Berliin: Uudmäe hüppab avakatsel 13.24.

Peep Pahv, Berliin: Nii, tundub, et võistlus saab jätkuda.

Peep Pahv, Berliin: Merilyn Uudmäe proovikatsel.

Peep Pahv, Berliin: Kahe grupi peale kokku on praegu kirjas kuus tulemust. Ainsana on normi ületanud sakslanna Neele Echardt, kes hüppas 14.33.

Peep Pahv, Berliin: Sportlastel pole kindlasti kerge Berliinis valitsevas kuumuses niisama istuda ja võistluse jätkumist oodata.

Peep Pahv, Berliin: Nüüd ilmus info, et võistlus seisab tehniliste probleemide tõttu. Huvitav, kas mõõtesüsteemid ei pidanud kuumusele vastu?

Peep Pahv, Berliin: Kolmikhüppe võistluspaigas on seisak. Milles asi, on raske ütelda.

Peep Pahv, Berliin: Naiste kolmikhüppe eelvõistlus on alanud.

Peep Pahv, Berliin: Hommikuse võistluse kohta on tribüünidel publikut parasjagu. Huvitav on aga see, et eile õhtul oli Berliini olümpiastaadioni tribüünidel palju vabu kohti. Huvitav, kas täna tuleb Robert Hartingu lahkumisvõistlust vaatama rohkem inimesi?

Peep Pahv, Berliin: Kui tugevas seltskonnas meie kolmikhüppajad täna võistlevad? Tähti Alver on oma tänavu püstitataud isikliku rekordi 14.05ga oma grupis hooaja tulemuste põhjal 8. - 9. Kahe grupi peale kokku jagab ta 18. - 20. kohta. Tänavu 13.87 hüpanud Merilyn Uudmäe aga oma grupis viimane, ehk 15. ning kokku 28. Stardiprotokollis on 29 naist.

Peep Pahv, Berliin: Esialgu on staadion vaid kümnevõistlejate käsutuses, kuid varsti algavad ka muud alad.

Peep Pahv, Berliin: Väike meenutus eilsele Kaur Kivistiku püstitatud Eesti rekordile ning mehe enda südamlikule treeneri mälestamisele.

Peep Pahv, Berliin: Naiste kolmikhüppe eelvõistlus, kus tulle lähevad Tähti Alver ja Merilyn Uudmäe, algab kell 12.05. Kvalifikatsiooni norm on 14.05. Hüppad selle täis, oled lõppvõistlusel, kui normi täitjaid pole aga piisavalt, pääsevad lõppvõistlustele 12 paremat.

Peep Pahv, Berliin: Loodetavasti tuleb täna eestlaste jaoks sama hea päev, nagu oli eile, kus Gerd Kanter, Rasmus Mägi ja Kaur Kivistik pääsesid finaalvõistlusele.

Peep Pahv, Berliin: Tere hommikust! Kergejõustiku EMi teine võistluspäev on algamas.