EM-kulla võitnud Rootsi noor kergejõustikutäht oskab rootsi keeles vaid üksikuid sõnu

Duplantis on sündinud ja kasvanud USA-s, kuid kuna tema ema on rootslanna (Helena Hedlund), otsustas ta Rootsi lipu all võistlema hakata, kirjutab Iltalehti.

Kuigi noor tulevikutäht ei oska eriti rootsi keelt, tahtis ta EM-kulla võitmise järel oma sugulasi üllatada ning rääkis SVT-le antud teleintervjuus mõne sõna ka rootsi keeles.

"Vanaema ja vanaisa," alustas Duplantis rootsi keeles ja läks siis üle inglise keelele: "Ma tean, et hetkel on teil juba uneaeg, kuid ma loodan, et te veel vaatate."

"Armastan teid!" lisas Duplantis rootsi keeles.



Rootsi ajalehe Expresseni andmetel oli noore teivashüppaja mure asjatu, sest tema vanavanemad jälgisid lapselapse võistlust suure innuga.