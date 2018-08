Eleriin Haasil segane olukord: praegu on selg hea, hetke pärast aga täiesti kinni

Muret teeb talle Berliini EMi võistluse eel selg, mis tembutab. „Eesmärk on hüpata võimalikult kõrgele ja pääseda võimalikult kaugele. Selg on mul selline, et praegu on hea, aga hetke pärast täiesti kinni ja ei saa midagi teha. Tegeleme sellega ja oleme kiiresti jaole saanud, kui on mingi probleem tekkinud,” avaldas Haas, kes Soome meistrivõistlustel hüppas 1.88, Eesti tšempionaadil aga 1.76.

Kolmikhüppajad Tähti Alver ja Merilyn Uudmäe tahavad parandada isiklikke rekordeid.„Minusuguse tasemega sportlase eesmärgiks on igal võistlusel isiklik rekord. Selle eesmärgiga olen kogu aeg starti läinud – mõnikord on välja tulnud, mõnikord mitte. Kõik on läinud plaanipäraselt ja mingeid probleeme ei ole ette tulnud. Olen füüsiliselt valmis,” rääkis tänavu margi 13.87ni viinud Uudmäe.

Hiljuti 14.05 hüpanud Tähti Alver seadis sihte nii: „Tahaksin hüpata umbes sama tulemuse, mis viimasel kolmel võistlusel. Kvalifikatsiooninorm 14.05 on täpselt minu isiklik rekord. Seal on väga tihe konkurents. Kui kõik õnnestub, siis miks mitte edasi lõppvõistlusele pääseda?”