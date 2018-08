Eelvõistlusega piirdunud Laanmäe: kahju, esimest korda oli tiitlivõistlusel väga hea tunne

„Pole midagi keerutada: säär läks esimesel katsel krampi,” tunnistas Tanel Laanmäe, et teda viimasel ajal häirinud vigastus lõi taas välja. „Tundsin seda soojendusel ja teadsin, et oleksin pidanud kohe esimesel katsel hea tulemuse ära viskama. Kahju. Enesetunde poolest oli see esimene tiitlivõistlus, kus tundsin, et võin võistelda. Mingeid vabandusi ei olegi. Selline asi rikub viske terviku ära, ühe jalaga 80 meetrit ei viska. Mullu oli mul sääres sentimeetrine rebend, tänavu pole ma seda traumat nii suureks lasknud minna. Nüüd tuleb end uuesti terveks saada ja võib-olla saan veel sel hooajal võistelda.”