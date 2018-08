DELFI VIDEO | Pronksimehe treener Heiko Väät: ega me medalist kõva häälega julgenud rääkida

"Esimese katseni olin rahulik, aga siis tuli ka endal närv sisse," sõnas medalipeol Kirdi treener Heiko Väät. "Sakslased kõmmutasid ja Vetter hävis. Minu jaoks oli ka väga närvesööv võistlus. Kuni poolaka kuuenda katseni oli kõik veel täitsa lahti."

"Ega me medalist kõva häälega julgenud rääkida, aga stabiilse hooaja järgi hinnates... eks me lootsime. Magnus tegi selle ära. Super tubli!"

Mis on edu taga? "Hästi suur töö. Tundub, et see tiim, mis tal praegu on, see sobib. Oleme saanud hoojooksu tema jaoks mugavamaks ja eks ta ole sellest leidnud kindlust. Ja kui sa oled kindel enda tegevustes, siis on ka tulemus teistsugune," tegi Väät mõne lausega selgeks edu valemi.