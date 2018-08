DELFI VIDEO | Liina Kanter: Gerdi viimaste aastate võistlused olid kõige nauditavamad, hing hõiskas

Ilmar Saabas Fotograaf-videoreporter Peep Pahv sporditoimetuse juhataja RUS

Gerd Kanteri abikaasa Liina ütles Berliini EMi kettaheitevõistluse järel, et tal on Gerdi hiilgava karjääri üle siiralt hea meel. Suurt naudingut tundis ta võistlustele kaasaelamisest just viimastel aastatel, kui mehe sooritusi vaadates hing lausa hõiskas sees.