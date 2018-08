DELFI VIDEO | Kümnevõistleja Karel Tilga: kui teivast saab hüpata, siis saab kõike teha

Berliinis algavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel ootavad eestlased suure huviga kümnevõistlust, mis toimub teisipäeval ja kolmapäeval. Starti läheb kolmik Maicel Uibo, Karl Robert Saluri ja Karel Tilga.

Neist kõige tundmatum on 20-aastane Karel Tilga, kelle isiklik rekord tänavuse aasta Götzise võistlusest 8101 punkti. Täiskasvanute tiitlivõistlustel teeb ta debüüdi.

Viimasel kuul on Tilgat häirinud seljavigastus, aga EMi eel on seis tervise osas läinud paremaks. "Teivast olen saanud hüpata, see ongi ala, mis kõige halvemini mõjub. Kui teivast saab hüpata, siis saab kõike teha. Eesti meistrivõistlustel olid üksikalade tulemused head, see näitab, et vorm on ka olemas. Ma arvan, et seis on hea."

Isiklikku rekordit ootab Tilga kõige enam tõkkejooksus. "Olen juba pikalt tundud, et peaksin jooksma alla 15 sekundi kindlasti. Treeningutel on välja tulnud, aga võistlustel ei ole ükski jooks normaalselt õnnestunud. Loodetavasti siin õnnestub."