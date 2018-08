DELFI VIDEO | Karl Robert Saluri: tervis on lõpuks korras

Berliinis algavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel peetakse kümnevõistlus teisipäeval ja kolmapäeval. Eestlastest läheb starti kolmik Maicel Uibo, Karl Robert Saluri ja Karel Tilga.

Karl Robert Saluri, kes tähistab täna oma 25. sünnipäeva, hoiab EM-i eel kümnevõistluse hooaja Euroopa edetabelis tulemusega 8137 punktiga 14. kohta.

"Loodan ühe korraliku võistluse teha, et ei ole hetkel ühtegi vigastust, mis on minu jaoks midagi uut täiskasvanute tiitlivõistlusel," sõnas Saluri oma tervise kohta. "Tervis on ka lõpuks korras."

"Ma usun küll. Lõpuks sai USA ülikoolis võistlemine ka läbi ning sellist pinget enam peal ei ole. Tean, et saan pärast võistlust teha nii pika pausi, kui tahan, et ära taastuda," vastas Saluri küsimusele, kas ta tunneb, et on valmis tiitlivõistlustel mõnusalt võistlema ning tegema ära võimetekohase tulemuse.

Vaata videost, mida Saluri veel rääkis eesootavast EM-ist ning kas teisel kümnevõistlejal Maicel Uibol õnnestus Saluri intervjuu ajal naerma ajada!