DELFI VIDEO JA FOTOD | Jaak-Heinrich Jagor: need probleemid, mis olid talvel, on välja vahetatud uute vastu

Esmaspäeval, 6. augustil algavad Berliinis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Eesti koondis on suuresti EMi paigas kohal ja täna peeti esimesed pressikonverentsid.

400 meetri tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor vaatas otsa enda perspektiividele. Hooaeg pole olnud kõige lihtsam, aga see fakt teda väga ei morjenda. "On ka hullema hooaja pealt tiitlivõistlustele mindud, see ei heiduta. Need probleemid, mis olid talvel, on välja vahetatud uute vastu. Praegune mure, mis segab, tekkis umbes poolteist nädalat tagasi. Aga asjad liiguvad hetkel paremuse suunas. Pigem on küsimus, kas olen 110 protsenti valmis või 100 protsenti valmis," andis Jagor mõista, et mingi kergemat sorti vigastus teda ikkagi vaevab.

"Eeljooks ei tohiks ületamatu probleem olla. Kui midagi juhtuma hakkab, siis poolfinaal võib olla fortuuna hõnguline," lisas jooksumees salapäraselt.

Jagor tuleb starti kohe esmaspäeval, kui osaleb tõketega staadioniringi eeljooksus.