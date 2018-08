DELFI VIDEO | Indrek Tustit: ma kõrvutaks Kirti ja Kanterit - kaks tööhullu

"Raske öelda, mis mees ta on. Piisavalt kinnine, kogu informatsioon ei ole kättesaadav," muigab Tustit hoolealuse medalipeol intervjuud andes. "Ma kõrvutaks Magnust ja Gerdi - kaks tööhullu. Nende kõige suurem talent on töö ja tahe. See on nende väga sarnane omadus ja see kirjeldab Magnust kõige rohkem," avab ta tausta.

Mida öelda EMi finaalvõistluse kohta? "Eks lootus oli, et ta teeb ka rohkem kui 85.96. Eriti veel selle järgi vaadates, et esimene vise ei olnud ideaalne. Seal oli palju varu. Aga ma siiski arvan, et tänase võistluse osas oli pronksmedal absoluutne maksimum. Arvestades, et Magnusel ei ole varasemast ühtegi medalit, kolm väga tugevat sakslast võistlemas kodus - pakuks, et pronks oli maksimum."