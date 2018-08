DELFI VIDEO | Gerd Kanter: tahaks EM-ilt vähemalt uut hooaja tippmarki

Kanteril on hea meel, et tema karjääri viimane tiitlivõistlus toimub just Saksamaal. "Karjäär on pikk olnud ja seda venitada on raske. On hea meel, et saan just Berliinis oma karjäärile joone alla tõmmata. 2002. aasta Müncheni EM-il mul täiskasvanute tiitlivõistluste karjäär algas ja miks just siin Saksamaal sellele joon alla tõmmata. Siin on hea atmosfäär, kettaheide on kindlasti fookuses ja see on hea koht, kus võistelda."

"Arvan, et tulemus 62.40 umbes on see, millest piisab, et jõuda lõppvõistlusele, et üritaks sellega maha saada," sõnas Kanter eesootava EM-i kohta. "Tahaks ikkagi vähemalt hooaja tippmarki heita. Selleks ma olen valmistunud ja loodan, et see õnnestub."

Gerd Kanter ning Martin Kupper lähevad võistlustulle teisipäeval, 7. augustil, kui toimub kettaheite kvalifikatsioon.