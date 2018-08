DELFI BERLIINIS | Värnik saatis medali võitnud Kirdile utsitava õnnitluse

„Super tubli, hea töö!” saatis Värnik meedia vahendusel Berliini EM-il pronksi saanud Kirdile õnnitluse. Samas utsitas teda mitte rahulduma kahvatumat karva medalitega, vaid jätkama tööd kõige kirkamate aurahade nimel. „Kuld on kuld,” kordas Värnik mõtet, mis teda ta spordikarjääri jooksul saatis.

„Aitäh,” kostis Kirt Värniku õnnitlusest kuuldes ja möönis, et on Andruse mõttega päri. „Mul on väga hästi meeles ta ütlus, et tiitlid loevad,” sõnas Kirt. „Aga võtan siiski samm-sammult. Mu isa ütles alati: „Ohtlik on teha liiga suurt sammu.” Arvan, et pronks oli praegu piisava pikkusega samm ja olen selle üle õnnelik. Aga kindlasti pole ma Andruse sõnu unustanud.”

Eesti kõigi aegade edetabelis asub Kirt 89.75ga esimesel kohal, Värniku rekordiks jäi 87.83. Suurvõistluste tulemuste osas on Värnik endiselt ees, ta on võitnud MM-ilt kulla ja hõbeda, Kirdi jaoks oli Berliini EM-pronks esmakordne poodiumile jõudmine.

Kas Kirdi imelise hooaja järel võime hakata rääkima, et Kirdist on saamas Värniku mantlipärija? „Järgmine aasta on MM, kahe aasta pärast olümpia, käime need samm-sammult läbi ja vaatame, kas see mantlipärija võtab MM-kulla ja miks mitte minna ke Gerd Kanteri jälgedes. See oleks meie pika perspektiivi ootus,” vastas Kirdi juhendaja Heiko Väät.

Pikemat intervjuud Magnus Kirdiga saad lugeda homsest Eesti Päevalehest.