DELFI BERLIINIS | Tehniline rike sundis kolmikhüppajaid kuumuses praadima

„Väga palav oli ja pikk ootamine tegi seda hullemaks. Esimene hüpe oli nagu proovikatse," rääkis lõpuks 13.76ga 22. koha saanud Alver. „Katkestus tuli just üks hüpe enne minu korda. Pidin veerand tundi ootama, see tõi suurvõistluse pinget juurde," lisas Uudmäe, kes sai oma parimal katsel kirja 13.74. Kokkuvõttes oli ta 24. Tasub märkida, et Berliinis on sooja 35 kraadi, staadionikatlas ilmselt palju rohkemgi.

Mõlemad eestlannad võistlesid vastavalt oma tasemele. Suurvõistlusel osalemine andis neile aga tugeva annuse motivatsiooni. „Sain aru, et tuleb samamoodi edasi teha ning usaldada oma treenerit ja treeningumetoodikat," sõnas Uudmäe. „Olen saavutanud stabiilsuse ja hüpanud tänavu korduvalt 13.80, üks hea hüpe on veel puudu. Tahan 14 meetrit kindlasti täis hüpata, see on kolmikhüppes ikkagi teatud märk."

Alver nimetas võistlust ägedaks. „Tegin sooja ja vaatasin, kuidas kõik teised teevad... samamoodi kuidas nad hoojooksu sätivad ja võistlevad. Motivatsiooni ja tahet sain siit kõvasti juurde," kinnitas ta. „Tegelikult polnud ju paha võistlus, elu neljas tulemus." Lõppvõistlusele viinuks Alveri tänavu hüpatud isiklik rekord 14.05.