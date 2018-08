DELFI BERLIINIS | Saksmaa kümnevõistluse supertalendil on varuks salarelv

Kuigi 20-aastasel Niklas Kaulil on hooaja edetabelis kirjas tulemus 8205, tuleb temalgi Berliini EM-il hoolega silma peal hoida. Miks?

Kaul on noorema põlvkonna suurim talent, kes pääses Saksamaa koondisse pärast Kai Kazmireki vigastust. Kaul läks noorteklassist läbi nii, et maailmarekordipuru oli taga. Ta võitis 2015. aastal noorte MMil kümnevõistluse 8002, aasta hiljem juunioride MMil 8162 ning mullu juunioride EMi 8435 punktiga. Nüüd on ta viinud meeste vahenditega rekordi juba 8205 silmani. Aga – nagu ütleb kuulus telepoe reklaam – ka see pole veel kõik.

Kaul on ka märkimisväärne odaviskaja ning 2015. aastal tuli ta noorte MMil 78.05ga (700-grammine oda) koguni teiseks. Mais Götzises viibinud Karel Tilga treeneri Jaan Tiitsaare sõnul jäi Kaulil seal suur varu juba ainuüksi kahe viimase ala arvelt. Odaviskes läks talle kirja 68.76 ja 1500 meetri jooksus sai ajaks 4.31,44. „Tribüünil istunud pealtvaatajate sõnul viskas ta Götzises soojendusel oda 80 meetrit. 1500 meetrit läbis ta mullu juunioride EM-il 4.15ga. Juba ainuüksi nende kahe ala arvelt on tal üle 250 punkti juurde panna,” rehkendas Tiitsaar, kelle sõnul tasub Kauli jälgida ja temaga arvestada, sest tänu nendele kahele alale kerkib ta pingereas teise päeva lõpuks märkamatult etteotsa.

Andeka noorsportlase ametlik odaviske rekord on 72.89, 700-grammise odaga aga koguni 83.94, seega on sakslasel õnnestumise korral kasutada tõeliselt ohtlik relv, mida tema praegune isikliku rekordi seeria ei reeda.