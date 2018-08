DELFI BERLIINIS | Nurme: tänasest kuulutan ennast maratonijooksjaks

„Lõpetades võistluse 9. kohaga ja joostes Eesti kõigi aegade teise tulemuse, ei saa ma endalt siit midagi rohkemat tahta. Tänasest päevast kuulutan ennast maratonijooksjaks,“ sõnas Nurme. „2008. aastal Pekingi olümpial, jooksin 1500 m Eesti rekordi, see oli emotsionaalselt kõvem. Tänane saavutus on aga töö vili ning selles mõttes kõige parem jooks.“

Nurme alustas rahulikult, kuid suutis distantsi teisel poolel tempot tõsta ning paljudest konkurentidest mööduda. „Pidin usaldama treenerit, kes tegi mulle selgeks, et vaja on joosta just sellise rütmiga. Ma ei teinud valesti, need, kelles lõpus mööda jooksin, on tegelikult minust kiiremad mehed,“ tõdes ta. „See pole ainult minu saavutus, vaid selle taga on teisigi inimesi. Tänan eelkõige treener Harry Lembergit, kes on praegu Eestis ja Mark Mischi, kes on andnud Eesti koondisele kõvasti jõudu ja värvi.“

Nurme sõnul paistis jooksu ajal päike lagipähe ning temperatuur oli kõrgem, kui ilmajaam lubas. „Terve jooksu vahetasin mütse, mis olid jääd täis ning kastsin end külma veega,“ kirjeldas ta kuumusega võitlemist.

Fosti tundis ennast jooksu alguses hästi. „Läksin riski peale välja ja hakkasin töötama, kuid mingil hetkel läks ikkagi raskeks ja siis hakkasidki helgemad ja raskemad hetked vahelduma,“ kirjeldas ta. „35. kilomeetril ärkasin uuesti ellu ja mõtlesin, et pinguta nüüd nii palju, kui sees on. Elu teine või kolmas jooks, peab rahul olema.“