DELFI BERLIINIS | Mees pidas sõna: Jagor pääses EM-il kenasti poolfinaali

Euroopa edetabelis neljandat kohta hoidev Rasmus Mägi pääses otse homsesse poolfinaali (sinna teenis edetabeli põhjal koha 12 paremat), Jagor pidi osalema tänases eelvõistluses. Enne jooksu oli ta üsna enesekindel: poolfinaali jõudmine on vormistamise küsimus.

Ja nii oligi. Mehis Viru õpilane oli esimeses eeljooksus tänu tugevale lõpule ajaga 50,47 teine, esimesena läks edasi lätlane Maksims Sincukovs, kes oli kaheksa sajandikku kiirem. Soosik Dai Greene eeljooksus ei startinud. Nii oligi päeva seitsmendat aega näidanud eestlane kohaga edasi 24 parema hulgas.

Sportlase sõnul andis soojendusel hüppeliigesevigastus veidi tunda ja tegi ettevaatlikuks. "Päris terve see jalg ei ole. Esimesed kaks tõket tegin üsna pehmelt, ei vajutanud jäigalt peale. Kuna alguses väga palju ei pingutanud, siis teadsin lõpusirgele tulles, et mul on varu. Oleksin ka lätlasele paaki pannud, kui oleks vaja olnud. Meil on isiklike rekordite osas siiski sekund vahet, see on klassivahe," rääkis võistluse järel üsna värske olemisega Jagor, kelle isiklik rekord on 49,37 ja hooaja mark 50,05. "Ainus üllatus oli see, et inglise poiss tuli enne starti vigastusega maha, see tegi asja kohe kõvasti kergemaks. Üldiselt tunnen, et võimu on, jalg peab ka vastu pidama. "