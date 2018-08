DELFI BERLIINIS | Mägi: finaaliks on rooste kiht maas

Mägi võitis oma poolfinaali hooaja tippmargi 48,80ga. Kolme poolfinaali peale kokku oli see kolmas tulemus. „Kõige olulisem oli jooksu kontrollida nii palju kui võimalik. Püüdsin oma jooksule keskenduda ja liikuda etappide kaupa. Selle plaani, mis enne jooksu paika panime, täitsin ära," sõnas Mägi. „Kümnendalt tõkkelt maha tulles sain aru, et hoogu ma ei kaotanud. Siis hakkasid ka kohad paika loksuma ning sai normaalselt lõpuni joosta."

Mägi sportlik vorm on hooaja tähtsaima jooksu lähenedes muutunud üha paremaks. Positiivseid märke oli näha juba Eesti meistrivõistlustel, kus ta soolojooksuga püstitas hooaja tippmargi. EMi poolfinaal näitas veelgi paremat seisu. „Finaaliks on rooste kiht maas. See annab hea optimismi, et saab minna finaali kiiresti jooksma," sõnas Mägi. „Kolmapäevane puhkepäev on väga oluline. Usun, et neljapäeval on tunne veel parem. See on staadion, kus võib kiiresti joosta."

Poolfinaalide kiireim mees oli norralasest suursoosik Karsten Warholm (48,67), teise aja sai Wrholmi tuules lipanud poolakas Patryk Dobek (48,75). Türgi esindajast tiitlikaitsja Yasmani Capello võitis kolmanda poolfinaali 48,88ga, kuid lõpus liikus ta üsna lõdvalt. Neljapäevases finaalis oodataksegi Wrholmi ja Capello duelli. Mägi peaks olema kindlasti vähemalt pronksmedali konkurentsis.

Jaak-Heinrich Jagor piirdus esimeses poolfinaalis seitsmenda koha ja ajaga 50,41, lõpetades EMi 21. kohaga.

Finaaljooks peetakse neljapäev õhtul kell 21.25.

