DELFI BERLIINIS | Kivistik: olen rahul, aga kibe maik jääb ka suhu

„Ütlesin juba enne võistlust, et kümne hulka jõudmine on väga hea, kuid tunded on ikkagi kahetised... eeljooks üllatas ja finaalis lootsin rohkemat, aga poleks osanud oodata, et algus on nii aeglane," sõnas Kivistik. „Raske oli positsiooni valida. Aeglase tempo pealt on takistusi joosta eriti keeruline. Pika mehe jaoks on see kurnav."

Eeljooksus püstitas Kivistik Eesti rekordi 8.28,84. Väga aeglase algusega finaalis sai ta ajaks 8.40,32. „Sellist taktika valikut ei näe keegi ette. Kaks päeva tagasi pidi kõik tegema oma pingutuse ja see võib-olla mõjus. Mehed olid väsinud," arutles Kivistik, kes viimase pooleteise ringiga möödus mitmest konkurendist. „Kui kohale tuled, tuleb endast kõik anda. Näha oli, et päris ette ei jaksa joosta, aga mõned mehed sain ikka kätte."

EMi võttis Kivistik kokku nii: „Natuke kibe maik jääb ka suhu. Päris nii ei õnnestunud, kui lootsin, kuid Eesti rekord tegin ära. Seepärast olen kindlasti ka rahul."