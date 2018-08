DELFI BERLIINIS | Kirt jahutas end jääpudelitega

„Minu senine EMi parim tulemus oli 74 meetrit, seega ei saanud mingit mütsiga löömist olla," sõnas Kirt. „Staadionil oli päris palav ning esimene proovikatse läks täiesti metsa. Tegin küll korraliku viske, kuid jalad olid pehmed. Ma ei tea, kas harjusin oludega ära, aga võistluse esimene katse tuli kohe hästi välja."

Odavaiskajad toodi varakult staadionile. Võistluse eel püüdsid nad päikese eest varju otsida. „Ma ei arvanud, et asi on nii hull," tõdes Kirt. „Meid toodi välja ja pidime seal ootama. Juba soojendusväljakul oli väga palav, oli tunda, kuidas ihu läheb pehmeks. Õnneks olid mul jääpudelid kaasas, sain end nendega jahutada. Väga hea mõte treeneri poolt, see toimis väga hästi."

Kvalifikatsiooni normi 82 meetrit, ületas kuus meest. Kõige kaugemale viskas Johannes Vetter, kes sai kirja 87.39. Edasipääsuks tuli visata 79.74. Tanel Laanmäe viskas 77.21 ning leppis 15. kohaga.