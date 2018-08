DELFI BERLIINIS | Balta: lõppvõistlusel tahan hüpata rohkem

Balta hüppas avavoorus 6.54 ja arvas esilagu, et selle tulemusega võiks edasi pääseda, kuid nähes teise grupi tulemusi, mõistis, et peab veel juurde panema. Teisel katsel hüpatud 6.63st piisas. Kolmandale katsele ei pidanud ta enam minema.

„Olen rahul, kõik klappis. Saime tänavu tehnilistele detailidele paremini pihta ja tänu sellele tuli ka tulemus," sõnas Balta. „Nüüd on pingutus tehtud ja vorm peaks laupäevaks paremaks minema." Balta lisas, et võttis eelvõistlusel endast hetkelise maksimumi. „Kes ikka läheb hooaja avavõistlusel rekordit hüppama. Olen natukene roostes."

Balta sõnul on laupäevase lõppvõistluse võimalusi raske hinnata. „Tahan hüpata rohkem kui täna, aga... ma ei saa ütelda, et lähen medali peale. Selleks tuleb ennast väga palju ületada. Tüdrukud on tänavu väga kaugele hüpanud," tõdes ta. „Minu asi on upitada ennast nii kõrgele kui võimalik. Tuleb teha tehniliselt veel paremini."