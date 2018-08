DELFI BERLIINIS | Balta: arvestades kogu hooaega, pole paha

„Tulin siia ilma igasuguse tulemuse ja kohata, aga lahkun Euroopa kuuendana. Pole ju üldse paha, arvestades seda, kuidas see hooaeg on kulgenud,“ sõnas Balta. „Tegelikult oli täna kõik võimalik. Vaja oli ainult hea hoojooksu pealt hüpata, aga ühtegi sellist katset ei õnnestunud. Samas ei saa ma endale midagi ette heita, võitlesin kuuenda katseni välja.“

Kulla sai Saksamaa esindaja Malaika Mihambo 6.75ga. Ukrainlanna Marina Bekh sai 6.73ga hõbeda ning Suurbritannia esindaja Shara Proctor 6.70ga pronksi.

Kaugushüppajaid segas keerutav tuul. Näiteks Balta ei saanud kolmel korral hüppepakule pihtagi. „Alguses oli vastutuul ja hoojooksu ajal ma nagu kangestusin. Kui aga lõdvalt ja mõnusalt jooksin, jäi pakk kahe jala vahele,“ selgitas Balta. „Ma ei osanud sellega midagi peale hakata. Esimesel katsel olin veel värske, surusin end tuulest läbi ja sain tulemuse kirja.“

Võistlus ei lõppenud Balta jaoks siiski probleemideta. Vahetult enne võistlust tundis ta valu kubemes. Kiire teipimisega püüdis ta olukorda päästa, kuid oma jälje jättis see ikkagi. „Natuke lõi see verest välja, kuid väga palju ei seganud,“ tõdes ta. „Kõndides on valu tunda. Pean nüüd ennast uuesti korda saama.“