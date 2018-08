DELFI BERLIINIS | 47 aastat püsinud rekordi ületanud Kivistik: asjata ma siia ei tulnud

Ta oli sellega teise eeljooksu viies ja pääses paremuselt kuuenda ajaga finaali. Kvalifikatsiooni kiireim Yohanes Chiappinelli (Itaalia) sai ajaks 8.28,41 ehk vahed olid imeväikesed.

Kivistik jooksis üle 1971. aastast Ilmar Ruusile kuulunud rekordaja 8.29,6. See oli vanim Eesti kergejõustikurekord.

„Lootsin, et saab kergemini, aga esimese jooksude tulemuste põhjal oli teada, et kui alla 8.30ne ei jookse, ei ole finaali asja. Seetõttu polnud võimalik aeglasemalt joosta," sõnas Kivistik. „2012. aastal käisin esimest korda EMil ja juba siis räägiti sellest rekordit. Mõtlesin toona, et mis see ikka teha on... aga nüüd on juba 2018, aeg lendab. Täna oli kõik omal kohal."

Kivistik tunnistas, et oli oma edasipääsus kindel. „ Ma pole enam 20-aastane poisike, kes kogemusi hangib. Võistlustel on käidud küll, asjata ma siia ei tulnud," sõnas ta. „Eesmärk oli joosta Mehedine Mekhissi-Benabbadi taga, sest tema edasipääs oli kindel. Mul õnnestuski tema sabas püsida ja viimased 300 m tulid ka väga hästi välja."

3000 m takistusjooksu finaal on kavas neljapäeval. „Nüüd tuleb rahulikult finaali taktika paika panna," rääkis kaks aastat tagasi Amsterdami EMil 7. koha saanud Kivistik. „Enesetunne on praegu hea, kuigi kaks viimast ringi väga lonkimist polnud. Tuli ikka joosta."