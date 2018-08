BLOGI | Grit Šadeiko kogus EM-il 6060 punkti ja sai seitsmevõistluses 12. koha

Kuld läks Belgiasse Nafissatou Thiamile 6816 punktiga, hõbedale tuli britt Katarina Johnson-Thompson 6759 punktiga ning pronksi võitis sakslanna Caroline Schäfer 6602 punktiga.

Teise eestlasena oli seitsmevõistlusel võistlustules Mari Klaup-McColl, kes sai kaugushüppes nulli. Klaup-McColl küll jätkas võistlemist, aga vigastas odaviske soojendusel õlga ning sellega tema EM lõppes.

Eestlastest võistles täna veel vasaraheitja Anna Maria Orel. Parimal katsel heitis Orav 67.22, mis andis talle 16. koha. Lõppvõistlusele eestlanna ei pääsenud.

Eestlaste tulemused seitsmevõistluses:

Šadeiko tulemused: 100 m tj 13,37 - kõrgushüpe 1.73 - kuulitõuge 12.50 - 200 m 24,61 - kaugushüpe 5.90 - odavise 48.11 - 800 m 2.18,78.

Klaup-McColli tulemused: 100 m tj 14,00 - kõrgushüpe 1.73 - kuulitõuge 11.49 - 200 m 26,43 - kaugushüpe 0.

KERGEJÕUSTIKU EMi VIIES PÄEV

Oleme veel võlgu naiste odaviske tulemused. Euroopa meister on sakslanna Christin Hussong, kes viskas 67.90, mis on uus võistluste rekord. Hõbeda sai tšehhitar Nikola Ogrodnikova 61.85ga. Kolmanda koha saavutas Liveta Jasiunaite 61.59ga.

Meeste 1500 meetri jooksus on Euroopa meister norralane Jakob Ingebrigtsen ajaga 3.38,10. Poolakas Marcin Lewandowski on hõbedal. Pronksile jooksis end britt Jake Wightman.

Meeste 110 meetri tõkkejooksus võidutses prantslane Pascal Martinot-Lagarde ajaga 13,17. Ülinapilt kaotas talle Sergei Shubenkov. Kolmas oli hispaanlane Orlando Ortega ajaga 13,34.

Naiste kolmikhüppes on Euroopa meister kreeklanna Paraskevi Papahristou, kes hüppas 14.60. Hõbedale jäi sakslanna Kristin Gierisch 14.45ga. Pronksi võitis Hispaania kolmikhüppaja Ana Peleteiro 14.44ga.

Naiste kõrgushüppes läks kuld neutraalse lipu all võistelnud Venemaa sportlasele Maria Lasitskenele tulemusega 2.00. Hõbeda teenis sama tulemusega bulgaarlanna Mirela Demireva. Pronksi võitis sakslanna Marie-Laurence Jungfleisch 1.96ga.

Meeste 400 meetri jooksu uus Euroopa meister on britt Matthew Hudson-Smith ajaga 44,78. Talle järgnesid kaksikvennad Kevin ja Jonathan Borlee, kes said kirja vastavalt ajad 45,13 ja 45,19.

Naiste 400 meetri tõkkejooksus krooniti Euroopa meistriks šveitslanna Lea Sprunger ajaga 54,33. Hõbeda sai ukrainlanna Anna Rõzõkova ajag 54,51. Pronksi võitis britt Meghan Beesley (55,31).

Grit Šadeiko lõppkoht on 12.

Seitsmevõistluses tuli Euroopa meistriks belglanna Nafissatou Thiam 6816 punktiga. Talle järgnesid britt Katarina Johnson-Thompson (6759) ja sakslanna Caroline Schäfer (6602).

Grit Šadeiko lõpetab seitsmevõistluse 6060 punktiga. Ta läks 800 meetrit kiiresti jooksma, kuid pidi lõivu maksma kiirele avaringile ning lõpusirge kulges vaevaliselt. Ajaks 2.18,78.

Peatselt algab naiste seitsmevõistluse viimane ala ehk 800 meetri jooks. Medalisoosikud jooksevad kolmandas ehk viimases jooksus.

Naiste kõrgushüppes on ületanud kõrguse 1.91 esimesel katsel viis sportlast: bulgaarlanna Mirela Demireva, sakslanna Marie-Laurence Jungfleisch, neutraalse lipu all võistlev Maria Lasitskene, ukrainlanna Katarina Tabashnyk ja leedulanna Airite Palšyte.

Meeste 800 meetri jooksu poolfinaalid lõppesid ning selgusid 8 finaali pääsejat.

Selgunud on meeste 110 meetri tõkkejooksu finalistid:

Tänasel kergejõustiku EM-i õhtuses programmis selgub 9 Euroopa meistrit. Lisaks naiste seitsmevõistlusele selgitatakse Euroopa parim naiste kõrgushüppes, kolmikhüppes, odaviskes, 400 meetri tõkkejooksus ja 800 meetri jooksus. Meeste seas selguvad parimad 400 meetri jooksus, 100m tõkkejooksus ja 1500 meetri jooksus.

Seitsmevõistluse viimane ala ehk 800 meetri jooks algab 21.20.

Kuue alaga 5220 punkti kogunud Šadeiko kaotab oma rekordgraafikule 213 punktiga.

Mari Klaup-McColl tegi odaviske soojendusel õlale liiga ning tema jaoks võistlus lõppenud.

Seitsmevõistluse üldjärjestus enne viimast ala. Kindel liider on belglanna Nafissatou Thiam. Grit Šaideikol on koos 5220 punkti ning jätkab 11. kohal.

Odaviske teise grupi tulemused:

Grit Šadeiko läks kolmandale katsele. Tulemust küll ei paranda, aga stabiilne seeria jätkus: 47.49.

Belglanna Nafissatou Thiam viskas oma viimasel katsel 57.91, mis on tänase võistluse pikim vise.

Oma rekordvõistlusel viskas Šadeiko 48.35.

Grit Šadeiko tegi teise viske ning parandab oma tulemust! Uus selle hooaja parim tulemus temalt 48.11.

Grit Šadeiko viskas avakatsel 46.33.

Seitsmevõistletjate odaviske teises grupis on hetkel kaugeima viske teinud Geraldine Ruckstuhl 55.66-ga.

Mari Kalup-McCall katkestab seitsmevõistluse. Tegi odaviske soojendusel õlale liiga, jooksma enam ei lähe.

Loetud minutite pärast algab seitsmevõistlejate teise grupi odavise.

Meeste teivashüppe kvalifikatsiooni tulemused (soomlane ikkagi esimesena väljas):

Kolmikhüppe kvalifikatsiooni tulemused:

Meeste kolmikhüppe kvalifikatsioonis on norm 16.75. Normitäitjaid seni vaid kolm ja ühtegi hüpet pole kandunud 17 meetri joone taha.

Klaup-McColl teisel ja kolmandal katsel lisa ei teeninud, seega jäi tal odaviskes kirja 42.96.

Šadeiko viskab B grupis, mis algab kell 15.05.

Klaup-McColl viskas avakatsel 42.96.

Vaatamata kaugushüppe nullile jätkab võistlust ka Mari Klaup-McColl.

Õige pea algab seitsmevõistlejate odavise.

Anna Maria Oreli kommentaarid ERR-ile: Arvan, et ma altmineja polnud. Jäin rahule. Isiklikule rekordile kaotasin kahe meetriga, mul väga eksimusruumi pole. Kui tahan lõppvõistlusele pääseda, siis praeguse seisuga peaksin tegema ideaalse soorituse.

Orel lõpetas EMi 16. kohaga, tulemuseks siis 67.22. Kvalifikatsiooni 12nes tulemus oli 68.64.

Meeste teivashüppes on jõutud kõrguseni 5.51, ületajaid selgelt enam kui 12. Terade sõelumine sõkaldest jätkub.

Orel ei suutnud kolmandal katsel juurde panna - 65.17. Sellega on tema jaoks EM lõppenud.

Hetke 12nes tulemus on 68.40. Oreli Eesti rekord üle meetri parem. Lõppvõistlusele pääs võiks olla jõukohane.

Naiste vasaraheite kvalifikatsioonis ka kuues normitäitja - poolatar Malwina Kopron 71.14.

Seitsmevõistluse paremusjärjestus viie ala järel:

Orel on enne teisele katsele minekut langenud kahe grupi peale 14. kohale. Meeter oleks juurde vaja.

Ei tulnud lisa, vasar lendab alla 65 meetri. Kirja läheb 64.14.

Vasaraheite maailmarekordinaine Anita Wlodarczyk teeb teises voorus päeva parima tulemuse 75.10.

Kahe grupi võrdluses Orel hetkel 13. kohal, aga juba on selge, et vaja on vähemalt 68 meetrist heidet, sest mõnel eeldataval favoriidil pole veel tulemust kirjas.

Anna Maria Orel avakatsel igati kenasti - 67.22.

Teises grupis kaks normitäitjat olemas - Aserbaidžaani esindaja Hanna Skydan 74.02 ja prantslanna Alexandra Tavernier 72.88.

Vasaraheite teise grupi võistlus läks samuti käima.

Klaup-McColl ei saanudki kaugushüppes kolme katsega tulemust kirja.

Tulemus 5.90. Hüppel taganttuul 1,4 m/s.

Grit Šadeiko kolmas katse toob vähemalt valge lipu!

Esimese jooksualana peetakse täna naiste 200 meetri eeljooksud.

Ka Mari Klaup-McColl on kahe katse järel tulemuseta. Kisub kriitiliseks.

Šadeiko saab ka teisel katsel nulli! Paha, paha.

Avavooru järel on seitsmevõistlejate kaugushüppevõistluse parimaks tulemuseks 6.45. Sellise õhulennu tegi Belgia esindaja Nafissatou Thiam.

Mari Klaup-McColl ei saa samuti esimesest voorust tulemust kirja. Astub üle.

Grit Šadeiko esimene katse ebaõnnestus. Tulemust kirja ei saanud.

Algas ka meeste teivashüppe kvalifikatsioon, kus lõppvõistlusele pääsu normiks 5.66.

Vasaraheite A grupi tulemused:

Startis seitsmevõistlejate teise päeva esimene ala - kaugushüpe.

Vaid kaks normitäitjat vasaraheite esimeses grupis jäigi. Näiteks kuuenda koha tulemus 67.97. Tulemus, mis algab 67 meetriga võib viia lõppvõistlusele. Anna Maria Orel alustab võistlust 40 minuti pärast.

Vasaraheite esimeses grupis normitäitjaid jätkuvalt kaks. Kolmas on 69.17-ga rumeenlanna Zalina Petrivskaya.

Vasaraheite esimesed katsed on tehtud ja kaks normitäitjat juba olemas. Poolatar Joanna Fiodorow avakatse 71.46 ja valgevenelanna Hanna Malyshik veelgi enam 72.39.

Oreli grupp hakkab võistlema kell 12.30, lõppvõistluse norm on 70 meetrit. Oreli isiklik mark ja Eesti rekord enne võistlust 69.68, mis heidetud tänavu mai lõpus Oslos.

Seitsmevõistlejad jätkavad kahepäevast pingutust sealt, kus eile pooleli jäi, vasaraheite kvalifikatsioonis astub üles Anna Maria Orel.

Tere spordisõbrad! Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused Berliinis jätkuvad ja täna on Eesti koondisest võistlustules kolm naist.