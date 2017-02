Eesti U23 ja U20 vanuserühma sisekergejõustiku meistrivõistluste avapäev tõi Õilme Võrole ja Hans-Christian Hausenbergile kaks alavõitu, Deniss Šalkauskas püstitas 800 m jooksus uue U20 Eesti siserekordi.



Naiste U23 vanuseklassi 60 m ja 200 m jooksu meistrikullad võitis Võru KJK Lõunalõvi sportlane Õilme Võro. 60 m jooksus võidu toonud tulemusega 7,54 hoiab ta Eesti hooaja absoluutses edetabelis Ksenija Balta (7,34) järel teist kohta. Euroopa sise-EMi normi märgivad numbrid 7,42. 200 meetris andis meistritiitli aeg 24,48.

Päeva põnevaima lahingu pakkusid pöidlahoidjatele U20 kaugushüppe kahes viimases voorus Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev), Johannes Erm (SK Leksi 44) ja Vitali Rubenkov (NPSK Narvic). Pingelise heitluse võitis Hausenberg 7.36-ga, hõbeda teenis Rubenkov U20 EMi normi tähistava 7.35-ga ja pronksi Erm 7.28-ga. EMi normi täitnute tabelis on Hausenberg juba rahvusvahelisel mitmevõistlusel hüpatud 7.35-ga.

Teivashüppes andis Hausenbergile meistritiitli 5.00 ületamine. Juunioride Euroopa meistrivõistluste norm (4.90) on sellel hooajal jõukohaseks osutunud juba neljale noormehele: Hausenbergiga võrdse tulemuse on varem hüpanud Sander Moldau (Rakvere KJK ViKe), kes täna piirdus 4.70 ja vend Martini järel 3. kohaga, ning Robin Nool (SK Elite Sport). Täpselt on nõutud normist jagu saanud Raul-Alar Haak (SK Elite Sport).

800 m jooksu võitis uue Eesti juunioride siserekordiga 1.54,30 KJK Atleetika noormees Deniss Šalkauskas. Täpselt kümne aasta vanuse rekordi (1.54,47) omanik oli Madis Vestel.

Kaks alavõitu võttis ka Jan-Martin Vandrecht Kose KJK-st, kes jäi alistamatuks U23 vanuseklassi 200 m jooksus (22,56) ja kaugushüppes (7.29)

U23 meeste kuulitõukes osutus kindlaks võitjaks Viljandi KJS Sakala esindaja Jander Heil 17.05-ga Koigi KJK sportlase Kert Piirimäe (16.71) ees. Mõlemad võistlevad U23 vanuseklassis, kus heitevahendiks 7,26 kg kuul.

Homme algavad võistlused Tartu Ülikooli spordihoones kell 12.00.