Võimsas hoos Johannes Erm jätkab juunioride EMi liidrina, esikolmikus kaks eestlast!

Itaalias Grossetos jätkuvatel kergejõustiku U20 Euroopa meistrivõistlustel algas täna noormeeste kümnevõistlus, kus teiste seas on stardis ka kolm eestlast: Johannes Erm, Karel Tilga ja Kristo Simulask.

100 meetri jooks: Erm sai vastutuules kirja enda rekordigraafikust neli sajandikku nõrgema 11,11. Simulask alustas 11,25-ga, Tilga oli temast kolm sajandikku aeglasem.

Kaugushüpe: 19-aastane Erm on ülivõimas - kolmandal katsel sai ta kirja koguni 7.64, mis on nii tema isiklik tippmark kui ka Eesti uus juunioride rekord! Seni kuulus juunioride parim tulemus Meelis Siimsonile, kes hüppas 2011. aastal 7.62. Alavõit kergitas Ermi 1806 silmaga võistluste uueks üldliidriks. Tilga sai kirja 7.13, Simulaski jaoks oli 6.77 ebaõnnestumine.

Kuulitõuge: Eestlastest oli parim 15.66 tõuganud Tilga, kes näitas sellega võistlejaterodu paremuselt viiendat tulemust. Erm sai uueks isiklikuks rekordiks kirja 14.85, Simulask 14.06.

Uue isikliku rekordi suunas liikuv Erm on kolme ala järel 2586 silmaga endiselt liidrikohal, kuid edu prantslase Ludovic Bessoni ees on vaid kaheksa punkti. 2474 punkti kogunud Tilga tõusis kuulitõukega hoobilt kümnendalt kohalt kolmandat positsiooni jagama, Simulask hoiab 2298 punktiga 18. positsiooni.

Eelmisel aastal sai Erm juunioride MMil 7879 silmaga pronksmedali.