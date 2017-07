Viis magnetit, mis sunnivad nädalavahetuseks staadionile

Laupäeval ja pühapäeval Kadriorus toimuvalt jõuproovilt tasub esile tõsta viit väga olulist detaili.

Kas Liina Laasma täidab MM-normi?



Laasma on tänavu oda visanud 61.32, mis tähendab, et MM-normist lahutab teda ainult kaheksa sentimeetrit. Suure tõenäosusega pääseb ta sellega ka Londonis võistleva 32 viskaja hulka, sest n-ö jooksvas edetabelis on ta 28. kohal.