Vigastuse järel areenile naasnud Uibo kogus viie alaga 4045 punkti

Talvel sise-EMi jalavigastuse tõttu katkestanud Maicel Uibo on tervenenud ning pani end USAs Athensis proovile viiel alal.

Athensi traditsioonilise kümnevõistluse võitis maailma hooaja teise tulemuse 8345 punktiga Georgia ülikooli esindav ameeriklane Devon Williams. Tema koolivend ja treeningkaaslane Karl-Robert Saluri pidi samuti osalema, kuid otsustas kergete terviseprobleemide tõttu mitte riski võtta ja lükkas välishooaja avastardi edasi. Parima eestlasena sai Markus Leemet 7382 punktiga neljanda koha.

Uibo testis end viiel üksikalal. Ta tõukas kuuli 13.77 (võrdluseks rekord 14.98), jooksis 400 meetrit tagasihoidliku aja 51,81ga (50,24), läbis 110 meetri tõkkedistantsi 14,76ga (14,61), heitis hästi ketast 47.46 (49.14) ja hüppas teivast 4.97 (5.30). Kümnevõistluse blogi Kuimetsa Kuld pidav Saluri ema Iiris arvutas kokku, et viie alaga 4045 punkti.

Kokkuvõttes pole tulemused eriti säravad, aga üsna ootuspärased. Vaid 400 meetri aeg tekitab küsimusi – juba aastaid sihib Uibo ju 50 sekundi piiri. Samas on kõige tähtsam ikkagi see, et Eesti kümnevõistluse viimaste aastate valitseja on saanud end jälle võistluskorda ja loodetavasti saab aidata meie tiimi suvel Tallinnas peetaval esimesel võistkondlikul EMil ning jõuab selleks ajaks tippvormi.