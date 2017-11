Vigastus õpetas Mägi trennisõltuvust taltsutama

Mägi sõnutsi seisneb suvise vigastuse tõttu saadud peamine õppetund selles, et suurtel koormustel ja kiirustel treenides on õigem päris viimane kord ära jätta. „Lõikasin näppu sellega, et üritasin liiga suure soovi ja tahtega trenni teha. Nüüd saan aru, et keha vajab aega. Mõtetes on sellega võib-olla raske leppida, aga nii see on,” sõnas ta. Mägi on seni tuntud sportlasena, kes teeb treeningutel pigem rohkem kui vähem. Suvel juhtunu sundis 400 m tõkkejooksus Rio de Janeiro olümpial 6. koha saanud sportlast oma mõttemaailma korrigeerima.