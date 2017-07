Vigastus nurjas Liina Laasma MM-normi püüdmise

Liina Laasma võitis Eesti meistrivõistlustel naiste odaviskes kuldmedali 56.08-ga, kuid MM-norm (61.40) jäi täitmata.

"Mul on juba pikka olnud õlaga probleemid," sõnas Laasma Delfi TV-le. "Kevadel tegin ühe võistluse normaalselt ära, aga seejärel pole saanud korralikult treenida. Õlaga on probleeme, seal on põletik."

Laasmal on vaatamata normi mitte täitmisele veel võimalus MMile pääseda, sest normitäitjate edetabelis asub ta hetkel 32 pääseja hulgas 29. kohal.