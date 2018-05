VIDEOD | Saluri näitas vinget sprindikiirust ja edestab avapäeva järel isikliku rekordi graafikut

Saluri goes a season-best distance of 46-0.75 for 4th in #SECTF dec shot put, remaining in the overall lead by 111 pts with 2,646 pts. #GoDawgs pic.twitter.com/VqctiMi0TD

— Georgia Track&Field (@UGATrack) May 11, 2018

Kõrgushüppes ületas ta 1.85 ja loobus seejärel edasi üritamisest.

Saluri reaches 6-0.75 in #SECTF dec high jump & begins preparations for his final event of the day, the 400m. He currently leads with 2,646 pts thru 4 events. pic.twitter.com/apuuAbSuI3

— Georgia Track&Field (@UGATrack) May 11, 2018

Avapäeva lõpetas Saluri 400 m jooksus

ajaga 48,52. Miinimumeesmärgi eestlane ületas, kuid isiklikku

rekordit püstitades sai ta kirja parema aja.

Saluri finishes #SECTF dec day 1 by winning 400m with a 48.52, finishing as the leader with 5 events to go with 4,200 pts & leading by 96. pic.twitter.com/a8FpCVDi1V

— Georgia Track&Field (@UGATrack) May 11, 2018





Võistlus jätkub laupäeval, jooksvaid tulemusi saab vaadata SIIT.

Blogist "Kuimetsa kuld" selgub, et Saluril on viimasel ajal olnud probleeme seljaga, treeningul on saanud ta joosta, kuid muid alasid teha mitte. Võistluse eel seadis kümnevõistleja endale miinimumeesmärgiks koguda 7500 punkti, et kindlustada pääs USA üliõpilasliiga finaalvõistlusele.

Berliini EM-i norm on 7800 punkti. Sellest on tänavu juba jagu saanud kolm eestlast: Maicel Uibo 8407, Johannes Erm 8020 ja Taavi Tšernjavski 7873.

Lisaks Salurile osaleb jõuproovil ka Rauno Liitmäe, kes hoiab 2971 punktiga viiendat kohta. Üksikalad: 11,33-6.80-14.27-1.97.

Punktiseis